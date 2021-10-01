Не космос. СМИ раскрыли зарплату Вернидуба в Шерифе

Украинский тренер получает в 25 раз меньше Карло Анчелотти, «Реал» которого недавно обыграл

  • 01.10.2021 13:21
  • 2371 просмотр
  • 6 комментариев
Не космос. СМИ раскрыли зарплату Вернидуба в Шерифе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский наставник чемпиона Молдовы «Шерифа» Юрий Вернидуб получает в своем клубе менее 20 тысяч евро за месяц, сообщает ProTV Chişinău.

Базовый оклад наставника тираспольцев является наименее высоким среди всех тренеров команд группы, в которой «Шериф» играет в Лиге чемпионов. Оклады коучей «Шахтера», «Интера» и «Реала» колеблются от 160 тысяч до 1 миллиона евро в месяц.

Примечательно, что по данным digisport.ro, средняя зарплата футболистов в «Шерифе» составляет 5-7 тысяч евро в месяц. Главные звезды получают около 15 тысяч евро в месяц, молодые и пока не добившиеся успеха игроки – порядка 1 тысячи евро в месяц.

Отмечается, что оклад Вернидуба в «Шерифе» в 25 раз меньше, чем заработок Карло Анчелотти, «Реал» которого чемпион Молдовы на этой неделе сенсационно обыграл в Мадриде (2:1).

Ранее Юрий Вернидуб говорил, что в «Шерифе» зарабатывает меньше, чем в «Заре».

Источник — ProTV Chişinău

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    виталий жалыбин
    виталий жалыбин, 01.10.2021 13:47
    0
    а в зорьке сколько было?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 01.10.2021 13:47
    0
    OKs100, 01.10.2021 13:33
    Тысяча евро в месяц для футболистов, это справедливая зарплата за их труды. Когда футболист начинает получать по нескольку миллионов долларов в месяц, это безумие.
    А ти попашиина треба уваннях і в матчах,як ці гравці... По іншому напишеш. Це дуже важка праця.
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    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 01.10.2021 13:44
    0
    Там певно премію нормальну дали за матчі в кваліфайні і в групі...
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    ktesibiy
    ktesibiy, 01.10.2021 13:44
    0
    В общем ребята получают не на много больше чем в Заре (если больше вообще) про Динамо и Шахтер лучше и вовсе молчать. И эти ребята побеждают "монстров" в лиге чемпионов, а наши то 5-0 пусть и от Баварии, то по 3 мяча от Буде Глимт (и вспомнил не сразу).
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 01.10.2021 13:33
    +1
    Гроші в футбол не грають.
    Трішки впертості, трішки майстерності, шматочок фарту - 2:1, отримайте і розпишіться.
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    OKs100
    OKs100, 01.10.2021 13:33
    +1
    Тысяча евро в месяц для футболистов, это справедливая зарплата за их труды. Когда футболист начинает получать по нескольку миллионов долларов в месяц, это безумие.
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