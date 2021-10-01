Не космос. СМИ раскрыли зарплату Вернидуба в Шерифе

Украинский наставник чемпиона Молдовы «Шерифа» Юрий Вернидуб получает в своем клубе менее 20 тысяч евро за месяц, сообщает ProTV Chişinău.

Базовый оклад наставника тираспольцев является наименее высоким среди всех тренеров команд группы, в которой «Шериф» играет в Лиге чемпионов. Оклады коучей «Шахтера», «Интера» и «Реала» колеблются от 160 тысяч до 1 миллиона евро в месяц.

Примечательно, что по данным digisport.ro, средняя зарплата футболистов в «Шерифе» составляет 5-7 тысяч евро в месяц. Главные звезды получают около 15 тысяч евро в месяц, молодые и пока не добившиеся успеха игроки – порядка 1 тысячи евро в месяц.

Отмечается, что оклад Вернидуба в «Шерифе» в 25 раз меньше, чем заработок Карло Анчелотти, «Реал» которого чемпион Молдовы на этой неделе сенсационно обыграл в Мадриде (2:1).

Ранее Юрий Вернидуб говорил, что в «Шерифе» зарабатывает меньше, чем в «Заре».