Босния и Герцеговина понесла две весомые потери перед матчем с Украиной

На октябрьский сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2020 против Казахстана и Украины в расположение сборной Боснии и Герцеговины не приедут два основных игрока – полузащитники «Милана» и «Бешикташа» Раде Крунич и Миралем Пьянич. У обоих игроков травмы.

Вместо них Ивайло Петев вызвал защитника «Твенте» Дарио Думича и полузащитника Санина Прцича из «Страсбурга». Также из-за травмы в ближайших матчах не поможет защитник ЧФР Марио Сушич.

Сбор национальной команды Боснии и Герцеговины начнется в понедельник, 4 октября.

Полностью состав команды выглядит так:

Вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Дарио Джумич («Твенте», Голландия), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Стипе Лончар («Ференцварош», Венгрия), Санин Прцич («Страсбург», Франция), Амер Гояк («Динамо» З, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгия), Марко Вранчич («Сток Сити», Англия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Алмедин Зилькич («Олимпия», Словения).

Нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).

В субботу, 9 октября, сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Казахстаном, а 12 октября – во Львове с Украиной.