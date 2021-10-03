Сильны только в УПЛ. Заря без проблем обыграла Десну

Матч на запорожской «Славутич-Арене» между луганской «Зарей» и черниговской «Десной» вполне мог бы стать центральным в туре, но этот статус получил поединок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Впрочем, встреча претендентов на бронзовые медали все равно привлекала к себе достаточно много внимания.

С первых минут команда Виктора Скрипника, которая в минувшем туре неожиданно разгромила «Днепр-1» со счетом 4:0, пошла на штурм ворот соперника, и если бы не Игорь Литовка, то вопрос о победителе мог быть снят с повестки дня еще к 10 минуте. Сначала голкипер «северян» отразил пенальти в исполнении Сергея Булецы, а затем удачно отобрал мяч у Аллахьяра, который не смог реализовать выход один на один.

На 19 минуте луганчане все-таки открыли счет. Создали гол все те же Булеца и Аллахьяр: Сергей, после скидки от иранца, прицельно пробил из левого фланга штрафной площади под дальнюю штангу.

В дальнейшем хозяева продолжили контролировать мяч, а гости отвечали неплохими контратаками, однако до перерыва цифры на табло не изменились.

В середине второго тайма «Заря» удвоила свое преимущество: Артем Громов на правом фланге штрафной, после паса от Кочергина из центральной зоны, убрал соперника и точно пробил в дальний угол. VAR долгое время проверял эпизод на наличие офсайда, но все же гол был чистый, а потому взятие ворот было засчитано.

ФК Заря Луганск. Артем Громов

После этого футболисты «Десны», которым уже, очевидно, было нечего терять, включились в игру и всеми силами побежали вперед, однако даже забить гол престижа не им удалось. В одних моментах здорово отыграл голкипер «Зари» Дмитрий Мацапура, в других же футболистам «северян» банально не хватило точности. Луганчане тоже имели шансы доводить счет до разгромного, но с этим не сложилось.

2:0 – «Заря» одержала уверенную победу и поднялась на 4 строчку в турнирной таблице чемпионата. Команда Скрипника уходит на международную паузу в хорошем настроении, несмотря на два поражения в Лиге конференций. «Десна» в последних шести поединках набрала лишь четыре очка и такими темпами может второй год подряд остаться без еврокубков.

Уверенная победа над хорошим соперником приносит положительные эмоции и настроение. Заря - Десна 2:0. Благодаря точным ударам Сергея Булецы и Артёма Громова мы добываем три очка в копилку и поднимаемся на четвёртое место в турнирной таблице.



P.S. Статистика на официальном сайте pic.twitter.com/TLwRwe4Y5e — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 3, 2021

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Заря» – «Десна» - 2:0



Булеца, 19, Громов, 69



На 7-й минуте Сергей Булеца («Заря») не забил пенальти (вратарь).

Хомченовский, 11, Цвек, 48, Снурницын, 90+4 – Литовка, 6, Болбат, 37, Будковский, 57

«Заря»: Мацапура – Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев – Аллахьяр, Громов.

«Десна»: Литовка – Картушов (Дегтярев, 86), Селин, Ковтун, Жук (Масалов, 76) – Домбровский, Арвеладзе (Юрченко, 76) – Калитвинцев, Завийский, Болбат – Безбородько (Будковский, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 12 (7) – 9 (4)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 3 – 0.

ЗАРЯ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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