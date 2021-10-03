10-й тур
Заря
2 : 0
Десна
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сильны только в УПЛ. Заря без проблем обыграла Десну

Черниговчане не сумели оказать должного сопротивления соперникам

  • 03.10.2021 19:00
  • 1158 просмотров
  • 6 комментариев
Сильны только в УПЛ. Заря без проблем обыграла Десну
© ФК Заря

Матч на запорожской «Славутич-Арене» между луганской «Зарей» и черниговской «Десной» вполне мог бы стать центральным в туре, но этот статус получил поединок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Впрочем, встреча претендентов на бронзовые медали все равно привлекала к себе достаточно много внимания.

С первых минут команда Виктора Скрипника, которая в минувшем туре неожиданно разгромила «Днепр-1» со счетом 4:0, пошла на штурм ворот соперника, и если бы не Игорь Литовка, то вопрос о победителе мог быть снят с повестки дня еще к 10 минуте. Сначала голкипер «северян» отразил пенальти в исполнении Сергея Булецы, а затем удачно отобрал мяч у Аллахьяра, который не смог реализовать выход один на один.

На 19 минуте луганчане все-таки открыли счет. Создали гол все те же Булеца и Аллахьяр: Сергей, после скидки от иранца, прицельно пробил из левого фланга штрафной площади под дальнюю штангу.

В дальнейшем хозяева продолжили контролировать мяч, а гости отвечали неплохими контратаками, однако до перерыва цифры на табло не изменились.

В середине второго тайма «Заря» удвоила свое преимущество: Артем Громов на правом фланге штрафной, после паса от Кочергина из центральной зоны, убрал соперника и точно пробил в дальний угол. VAR долгое время проверял эпизод на наличие офсайда, но все же гол был чистый, а потому взятие ворот было засчитано.

ФК Заря Луганск. Артем Громов

После этого футболисты «Десны», которым уже, очевидно, было нечего терять, включились в игру и всеми силами побежали вперед, однако даже забить гол престижа не им удалось. В одних моментах здорово отыграл голкипер «Зари» Дмитрий Мацапура, в других же футболистам «северян» банально не хватило точности. Луганчане тоже имели шансы доводить счет до разгромного, но с этим не сложилось.

2:0 – «Заря» одержала уверенную победу и поднялась на 4 строчку в турнирной таблице чемпионата. Команда Скрипника уходит на международную паузу в хорошем настроении, несмотря на два поражения в Лиге конференций. «Десна» в последних шести поединках набрала лишь четыре очка и такими темпами может второй год подряд остаться без еврокубков.

 

 

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Заря» – «Десна» - 2:0

Булеца, 19, Громов, 69

На 7-й минуте Сергей Булеца («Заря») не забил пенальти (вратарь).

 Хомченовский, 11, Цвек, 48, Снурницын, 90+4 – Литовка, 6, Болбат, 37, Будковский, 57

«Заря»: Мацапура – Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев – Аллахьяр, Громов.

«Десна»: Литовка – Картушов (Дегтярев, 86), Селин, Ковтун, Жук (Масалов, 76) – Домбровский, Арвеладзе (Юрченко, 76) – Калитвинцев, Завийский, Болбат – Безбородько (Будковский, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 12 (7) – 9 (4)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 3 – 0.

ЗАРЯ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Артём Громов (Заря).
19' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).

Денис Шаховец, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 03.10.2021 20:09
    0
    Понравилась игра Зори. Под конец было видно, что игроки устали и начали появляться свободные зоны между линиями. Кабаев понравился. Видно что взялся за дело и стал дорожить мячом, пасы хорошие, прием мяча. В целом игра порадовала, без особого напряга выиграли у очень крепкой команды по меркам УПЛ. Но потом я задумался, если Зоря переигрывает Десну по всем показателям и параллельно плохо играет в низшей по силе Лиге (Конференций), то у нас действительно глубокий кризис в футболе. Надеюсь у Зори появится финансирование (спонсор), она удержит Скрипника и усилит состав. Плюс зайдет Металлист. И да будет воскрешение Премьер-Лиги УПЛ!
    Ссылка
    Real20
    online
    Real20, 03.10.2021 19:42
    +2
    PerezdeCuellar, 03.10.2021 19:35
    Заря и Ворскла в нашем колхозном футболе рвут всех середнячков, а в Европе сами выглядят клоунами.... Нужно этот Пари матч чемпионат менять на корню. Эти фармы, ручные судьи, фиксированные ставки, корытные клубы.... Сколько можно?
    Чей фарм Заря,какие ручные судьи?Зарю часто судьи убивают
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 03.10.2021 19:35
    -2
    Заря и Ворскла в нашем колхозном футболе рвут всех середнячков, а в Европе сами выглядят клоунами.... Нужно этот Пари матч чемпионат менять на корню. Эти фармы, ручные судьи, фиксированные ставки, корытные клубы.... Сколько можно?
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
    kum_Poltava_, 03.10.2021 19:34
    +2
    Десна пересохла.
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 19:26
    +2
    Проблема - незабитый опять пенальти.
    И совершенно пустой стадион в воскресенье. Люди приходили на Рому.
    Ссылка
    Andriy_Illyashenko
    Andriy_Illyashenko, 03.10.2021 19:23
    0
    - Заря очередной раз укатывает своего конкурента. А есть люди которые на полном серьезе требуют в ЕК Десну Ворсклу или фейковый Днепр...
    Десна говорит спасибо что не 4-0... Жаль что не вкладывают деньги в Зарю и команда точится на месте...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности