3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором играли «Заря» и «Десна» (2:0).
Заря – Десна – 2:0. Булеца и Громов решили игру. Видео голов и обзор матча
Незабитый пенальти. Булеца, 7 мин.
ГОЛ! 1:0. Булеца, 19 мин.
ГОЛ! 2:0. Громов, 69 мин.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Артём Громов (Заря).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
Источник — Sport.ua
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