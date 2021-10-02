10-й тур
Заря
0 : 0
Десна
03.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.10.2021 18:17
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Заря – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В воскресенье, 3-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Помимо главного матча всего футбольного уик-энда, в нашем футболе также состоится встреча двух команд, которые на протяжении нескольких сезонов кряду активно старались помешать киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру» в их стремлении и дальше оставаться гегемонами в УПЛ. Однако, в предстоящей игре коллективы Виктора Скрипника и Александра Рябоконя будут решать, в первую очередь, собственные проблемы. В том числе – им предстоит определить кто именно является более достойным того, чтобы оставаться в гонке за лидерами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Десна».

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Александр Снитко, Sport.ua

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