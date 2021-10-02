В воскресенье, 3-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Помимо главного матча всего футбольного уик-энда, в нашем футболе также состоится встреча двух команд, которые на протяжении нескольких сезонов кряду активно старались помешать киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру» в их стремлении и дальше оставаться гегемонами в УПЛ. Однако, в предстоящей игре коллективы Виктора Скрипника и Александра Рябоконя будут решать, в первую очередь, собственные проблемы. В том числе – им предстоит определить кто именно является более достойным того, чтобы оставаться в гонке за лидерами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Десна».