В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» на домашнем стадионе «Славутич-Арена» примет «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Заря»

После неудачного поединка в Лиге конференций против римской «Ромы» луганчане переключаются на внутренний чемпионат. Тут у подопечных Виктора Скрипника дела идут достаточно неплохо. И хотя команда находится на промежуточном пятом месте в турнирной таблице, от третьей позиции ее отделяет всего одно очко.



Особенно порадовал болельщиков луганчан минувший тур. Тогда в гостевом поединке против «Днепра-1» «черно-белые» триумфовали - 4:0. Разгром команды Игора Йовичевича у «мужиков» вышел на славу - дубль на счету Кочергина, еще по мячу забили Булеца и Шахаб.



Следует отметить яркую игру «черно-белых» в атаке. Интересно, что здесь главную роль исполняет не кто-либо из нападающих, а номинальный полузащитник Владислав Кочергин. Именно он с пятью голами нынче лучший бомбардир своей команды.



Заметно, что на внутренней арене «Заря» чувствует себя достаточно уверенно. Посему и в поединке против черниговской «Десны» хозяева матча выглядят явными фаворитами.

«Десна»

Сезоном ранее вывеска «Заря» - «Десна» интриговала бы намного больше. Но в нынешнем макроцикле все не настолько ярко. Во многом такая ситуация сложилась из-за неразберихи в стане черниговской команды. Многие СМИ трубят о сложной финансовой ситуации в клубе, президент все опровергает, а сама команда играет очень нестабильно.



Неудачными для «северян» выдались и последние два поединка с харьковскими клубами. Сначала в кубковом матче подопечные Александра Рябоконя уступили перволиговому «Металлисту» -1:2, а через несколько дней с таким же счетом дома сенсационно проиграли «Металлисту - 1925».

Поражение отбросило черниговцев на шестое место и подняться выше после поединка с «Зарей» будет чрезвычайно непросто. Впрочем, на стороне «Десны» тот факт, что в отличии от запорожских баталий луганчан с римлянами, «Десна» целенаправленно готовилась к матчу УПЛ. Так что команда Александра Рябоконя если и не сильнее, то точно будет свежее, нежели оппоненты.

Статистика встреч

В элитном украинском дивизионе команды провели 8 поединков. Четырежды успех праздновала «Заря», трижды «Десна», один матч завершился вничью.

Прогноз на противостояние

В данном противостоянии «Десна» - андердог. Впрочем, легкой жизни хозяевам ждать не стоит. Борьба будет напряженная и, возможно, азартным людям следует обратить свои взоры на ничью.

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Имереков, Цвек, Хомченовский, Лунев, Кочергин, Булеца, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.



«Десна»: Мысак, Картушов, Завийский, Ковтун, Селин, Болбат, Домбровский, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько, Будковский.

3 октября, воскресенье

«Заря» – «Десна» Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 17:00 ТВ-трансляция на телеканале «Униан» ЗАРЯ - ДЕСНА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Прогноз Sport.ua — 1:1



