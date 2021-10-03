7-й тур
Аталанта
2 : 3
Милан
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский не помог. Милан на выезде разобрался с Аталантой

Украинский полузащитник был заменен во втором тайме

  • 03.10.2021 23:42
  • 731 просмотр
  • 1 комментарий
Малиновский не помог. Милан на выезде разобрался с Аталантой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Волей календаря итальянской Серии А «Аталанта» два тура подряд встречалась с миланскими командами. Неделю назад бергамаски сыграли вничью с «Интером» (2:2), теперь же подопечные Джан Пьеро Гасперини проходили испытание «Миланом». Нашлось место в стартовом составе «Аталанты» и украинцу Руслану Малиновскому, который отметился результативным ударом в ворота «нерадзурри».

Поединок начался с шокового эпизода для хозяев поля. Вертикальная передача на ход Калабрии завершилась ударом и неуверенной игрой голкипера, а тот же Калабрия с добивания нанес точный удар.

Пропустив гол уже на 1-й минуте, бергамаски начали искать пути для исправления ситуации. И они были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. Сначала Меньян из угла выбил мяч после удара Дзаппакосты, а затем Малиновский с углового навесил точно на голову Сапате, и голкипер «Интера» снова выручил свою команду. А перед перерывом грубая ошибка Фройлера завершилась выходом Тонали один на один с Муссо, и футболист «Интера» удвоил преимущество гостей.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме тренерский штаб Гасперини попытался изменить игру своей команды заменами, в том числе выпустив на поле Иличича вместо Руслана Малиновского. Но конструктивные действия у бергамасков не ладились, а «россонери», наоборот, атаковали довольно остро. В одном из эпизодов только реакция Муссо помешала отличиться Салемакерсу. Но и голкипер не выручил, когда стремительная контратака миланцев завершилась точным ударом Леау.

После этого гости слишком расслабились, и бергамаски отквитали один гол. После удара Дзаппакосты мяч попал в руку дебютанту «Милана» Мессиасу: после просмотра видеоповтора арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а пенальти реализовал Сапата. Уже на последней компенсированной минуте Сапата ассистировал Пашаличу, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Но большего «Аталанте» достичь не удалось, ведь времени уже практически не оставалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия А. 7 тур.

«Аталанта» – «Милан» – 2:3

Сапата (86, пенальти), Пашалич (94) – Калабрия (1), Тонали (43), Леау (78)

де Рон (40), Мессиас (85), Леау (88) – Браим Диас (42), Томори (52)

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Беннасер, 80), Ребич, Рафаэл Леау (Пеллегри, 90), Браим Диас (Мессиас, 74).

Арбитр: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия).

Стадион «Гевисс Стэдиум» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:43
    -2
    не помог, но был лучшим? ждём оценки спорт юа
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности