Малиновский не помог. Милан на выезде разобрался с Аталантой

Волей календаря итальянской Серии А «Аталанта» два тура подряд встречалась с миланскими командами. Неделю назад бергамаски сыграли вничью с «Интером» (2:2), теперь же подопечные Джан Пьеро Гасперини проходили испытание «Миланом». Нашлось место в стартовом составе «Аталанты» и украинцу Руслану Малиновскому, который отметился результативным ударом в ворота «нерадзурри».

Поединок начался с шокового эпизода для хозяев поля. Вертикальная передача на ход Калабрии завершилась ударом и неуверенной игрой голкипера, а тот же Калабрия с добивания нанес точный удар.

Пропустив гол уже на 1-й минуте, бергамаски начали искать пути для исправления ситуации. И они были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. Сначала Меньян из угла выбил мяч после удара Дзаппакосты, а затем Малиновский с углового навесил точно на голову Сапате, и голкипер «Интера» снова выручил свою команду. А перед перерывом грубая ошибка Фройлера завершилась выходом Тонали один на один с Муссо, и футболист «Интера» удвоил преимущество гостей.

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Во втором тайме тренерский штаб Гасперини попытался изменить игру своей команды заменами, в том числе выпустив на поле Иличича вместо Руслана Малиновского. Но конструктивные действия у бергамасков не ладились, а «россонери», наоборот, атаковали довольно остро. В одном из эпизодов только реакция Муссо помешала отличиться Салемакерсу. Но и голкипер не выручил, когда стремительная контратака миланцев завершилась точным ударом Леау.

После этого гости слишком расслабились, и бергамаски отквитали один гол. После удара Дзаппакосты мяч попал в руку дебютанту «Милана» Мессиасу: после просмотра видеоповтора арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а пенальти реализовал Сапата. Уже на последней компенсированной минуте Сапата ассистировал Пашаличу, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Но большего «Аталанте» достичь не удалось, ведь времени уже практически не оставалось.

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Итальянская Серия А. 7 тур.

«Аталанта» – «Милан» – 2:3

Сапата (86, пенальти), Пашалич (94) – Калабрия (1), Тонали (43), Леау (78)

де Рон (40), Мессиас (85), Леау (88) – Браим Диас (42), Томори (52)

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Беннасер, 80), Ребич, Рафаэл Леау (Пеллегри, 90), Браим Диас (Мессиас, 74).

Арбитр: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия).

Стадион «Гевисс Стэдиум» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА