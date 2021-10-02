В воскресенье, 3-го октября, состоится поединок седьмого тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» будет принимать «Милан». Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом туре итальянского чемпионата «Аталанта» сыграла в результативную ничью с миланским «Интером» (2:2). Автором результативного удара в том поединке стал украинец Руслан Малиновский. «Милан» находится на втором месте турнирной таблицы и на два очка отстает от лидера («Наполи»). Неделю назад «россонери» на выезде одолели «Специю», одержав победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Милан».