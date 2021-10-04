В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским в составе на своем поле уступила «Милану» со счетом 2:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).
Источник — MEGOGO
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