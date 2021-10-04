7-й тур
Аталанта
2 : 3
Милан
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Милан – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

  • 04.10.2021 04:20
  • 473 просмотра
  • 1 комментарий
Аталанта – Милан – 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским в составе на своем поле уступила «Милану» со счетом 2:3.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
86' ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
78' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
43' ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
1' ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).

Источник — MEGOGO

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 04:38
    0
    Малиновский был лучшим у Аталанты?
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