Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наши нападающие сейчас не в лучшей форме»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским в составе на своем поле уступила «Милану» со счетом 2:3.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение.

«Наша уверенность пошатнулась, но нужно также отметить, что «Милан» в отличной форме, и сегодня они все сделали правильно. Нам также не везло в некоторых ситуациях. Например, когда мы потеряли Маттео Пессину из-за травмы. Мы все же создавали моменты, но не могли их реализовать, а их вратарь сделал хорошие сэйвы.

Когда ты выпускаешь на замену больше нападающих, то надеешься на опасные моменты, но нам этого не хватало. Нужно отметить, что наши нападающие сейчас не в лучшей форме, и мы создали меньше моментов с большим количеством форвардов, чем в первом тайме. Каждый матч — это отдельная история, но «Милан» сегодня впечатлил меня», - сказал Гасперини.