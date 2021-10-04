7-й тур
Аталанта
2 : 3
Милан
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наши нападающие сейчас не в лучшей форме»

Наставник «Аталанты» высказался о поражении от «Милана»

  • 04.10.2021 09:25
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наши нападающие сейчас не в лучшей форме»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским в составе на своем поле уступила «Милану» со счетом 2:3.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение.

«Наша уверенность пошатнулась, но нужно также отметить, что «Милан» в отличной форме, и сегодня они все сделали правильно. Нам также не везло в некоторых ситуациях. Например, когда мы потеряли Маттео Пессину из-за травмы. Мы все же создавали моменты, но не могли их реализовать, а их вратарь сделал хорошие сэйвы.

Когда ты выпускаешь на замену больше нападающих, то надеешься на опасные моменты, но нам этого не хватало. Нужно отметить, что наши нападающие сейчас не в лучшей форме, и мы создали меньше моментов с большим количеством форвардов, чем в первом тайме. Каждый матч — это отдельная история, но «Милан» сегодня впечатлил меня», - сказал Гасперини.

Источник — Football-Italia

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