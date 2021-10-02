7-й тур
Аталанта
0 : 0
Милан
03.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Центральный поединок 7 тура Серии А

  • 02.10.2021 17:25
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Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 октября, в Бергамо состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум» примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Аталанта»

 

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает экс-лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Из-за конфликта с новым главным тренером национальной команды Александром Петраковым, Малиновский не получил вызов для участия в октябрьских матчах, но зато в клубе у него всё хорошо – ассист и гол в двух последних поединках тому подтверждение.

В целом же «Аталанта» не слишком удачно начала сезон. После шести туров у команды из Бергамо лишь 11 очков в активе и седьмая строчка турнирной таблицы чемпионата. В Лиге чемпионов подопечные Гасперини в первых двух матчах группового раунда набрали четыре балла, сыграв вничью с испанским «Вильярреалом» (2:2) и выиграв у швейцарского «Янг Бойз» (1:0).

«Милан»

 

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать фанов «Милана».

Тем более, что и в новом национальном чемпионате подопечные Пиоли пока идут без поражений, набрав 16 очков в первых шести турах. Единственная ничья была с «Ювентусом» (1:1) в четвертом туре. А вот в Лиге чемпионов у «Милана» пока два поражения в матчах с английским «Ливерпулем» (2:3) и испанским «Атлетико» (1:2).

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Дзаппакоста, Джимшити, Меле, Толой, Малиновский, Пашалич, Пессина, Фройлер, Сапата, Иличич.

«Милан»: Меньян – Калабрия, Эрнандес, Томори, Романьоли, Диас, Салемакерс, Беннасер, Тонали, Леау, Ребич.

3 октября, воскресенье

«Аталанта» – «Милан»
Бергамо. «Гевисс Стэдиум». 21:45
АТАЛАНТА — МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    online
    Saar, 02.10.2021 18:37
    0
    Суддю матча Мілан-Атлетіко відсторонили від матчів за неправельні рішення з вилученням гравця Мілана на 28 хвилині і сумнівний пенальті на 90. Атлетіко витянули за вуха. В повних складах рахунок був би протилежний.
    Ссылка
    Saar
    online
    Saar, 02.10.2021 18:34
    0
    1-2
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