Ничья Шахтера с Интером, Вернидуб шокировал Мадрид, Усик дал все ответы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 сентября.

1A. Эффект дежавю. Шахтер с Интером на Олимпийском снова поделили очки

Команды набрали первые пункти в турнирной таблице

1B. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Одно очко с Интером – престижный результат для Шахтера»

Наставник «горняков» подвел итоги поединка с миланским клубом в группе Лиги чемпионов

2A. Вернидуб взял Мадрид! Шериф нанес сенсационное поражение Реалу

Два гола побывало в воротах галактикос, на что хозяева поля ответили одним

2B. ВЕРНИДУБ: «Эмоции бьют через край! Пока мы еще не думаем о плей-офф»

Наставник «Шерифа» прокомментировал сенсационную победу над «Реалом»

3A. Месси вернулся и забил! ПСЖ взял верх над Ман Сити в битве гигантов

В другом матче игрового дня РБ «Лейпциг» дома проиграл «Брюгге» с Соболем

3B. ФОТО ДНЯ. Немного поработал бревном. Как Месси защищал стенку ПСЖ

Французская команда одержала победу над «Ман Сити» в Лиге чемпионов

4. ЛУЧЕСКУ: «Бавария – это машина, запрограммированная на победы»

Главный тренер «Динамо» огорчен потерей Буяльского накануне матча ЛЧ

5. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не поможет сборной в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

В основной список национальной команды перевели Александра Пихаленка

6A. Ястремская без шансов проиграла Мертенс на турнире в Чикаго

Даяна уступила седьмой сеяной в двух сетах

6B. Мегакамбек от украинок. Костюк и Киченок выиграли парный матч в Чикаго

Украинки отыгрались со счета 4:9 на чемпионском тай-брейке

7. Ждут паспорт. Биатлонистка Сидорова получит украинское гражданство

Владимир Брынзак рассказал о ситуации спортсменки

8A. Александр УСИК: «Хочу бой за все пояса. И не хочу ждать 2–3 года»

Новый чемпион супертяжелого веса ответил на вопросы после поединка с Энтони Джошуа

8B. Красюк объяснил, почему финальный гонг в бою Усик – Джошуа прозвучал раньше

На самом деле все было сделано правильно

9A. Майк Тайсон прокомментировал победу Усика над Джошуа

Бывший чемпион мира остался недоволен общим уровнем обоих боксеров

9B. ВИДЕО. Придержу его, пока будешь бить. Кличко пообещал помочь Усику с Фьюри

Виталий хочет, чтобы все пояса супертяжелого веса снова принадлежали украинцам

10. Интер после ухода Конте и Лукаку: за и против

Sport.ua анализирует актуальное состояние соперника «Шахтера» по второму туру ЛЧ