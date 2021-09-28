ЛУЧЕСКУ: «Бавария – это машина, запрограммированная на победы»

Главный тренер «Динамо» огорчен потерей Буяльского накануне матча ЛЧ

  • 28.09.2021 20:49
  • 1483 просмотра
  • 2 комментария
ЛУЧЕСКУ: «Бавария – это машина, запрограммированная на победы»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет 29 сентября в Мюнхене:

– Многие болельщики и журналисты говорят, что «Бавария» сейчас – это машина, которую просто не остановить. В истории «Динамо» были успешные матчи против мюнхенцев. Подготовили вы какой-то «рецепт», который поможет завтра выступить достойно и, возможно, уехать отсюда с очками?

– Да, действительно, «Бавария» выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с сильными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями. Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта.

– В Мюнхен не полетел один из лидеров Виталий Буяльский. Насколько это большая потеря?

– Это большая потеря. Это один из лучших наших игроков, был лидером во всех играх, очень хорошо действует в атаке и еще лучше – в обороне, делает много перехватов. Во время подготовки к матчу с «Баварией» он был очень важным исполнителем для нас.

– Вы играли с «Шахтером» против «Баварии» Гвардиолы. Нынешняя команда сильнее той?

– Ту игру я даже не хочу комментировать, потому что в ней было удаление уже на первых минутах. Но по игровому уровню нынешняя «Бавария» сильнее.

Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 28.09.2021 20:59
    0
    Trollface, 28.09.2021 20:56
    Но без бензина она не едет.
    Сто пудов,а МИСТЕР заливает,это хитрости от ВЕЛИКОГО МАСТЕРА!!!!
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    Trollface
    Trollface, 28.09.2021 20:56
    0
    Но без бензина она не едет.
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