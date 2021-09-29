ПСЖ
2 : 0
Ман Сити
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Месси вернулся и забил! ПСЖ взял верх над Ман Сити в битве гигантов

В другом матче игрового дня РБ «Лейпциг» дома проиграл «Брюгге» с Соболем

  • 29.09.2021 00:03
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  • 5 комментариев
Месси вернулся и забил! ПСЖ взял верх над Ман Сити в битве гигантов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «ПСЖ» взял верх над «Манчестер Сити» в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов.

В другом матче игрового дня РБ «Лейпциг» дома проиграл «Брюгге» (1:2). У гостей украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 80 минут.

Лига чемпионов

Группа A, 2-й тур

«ПСЖ»  «Манчестер Сити»  2:0 

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.

«ПСЖ» (Франция): Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Эррера, Гей (Данилу Перрейра, 90), Верратти (Вейналдум, 79), Месси, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Махрез, Грилиш (Фоден, 68).

Предупреждения: Жоау Канселу, 24. Де Брейне, 39. Верратти, 77.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

28 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

РБ «Лейпциг» – «Брюгге» – 1:2 

Голы: Нкунку, 5 – Ванакен, 22, Ритс, 41.

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Клостерманн, Мукьеле (Гвардиол, 46), Симакан (Адамс, 79), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Нкунку, Собослои (Андре Силва, 58), Поульсен (Броббей, 79), Форсберг.

«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Рикка, 80), Нсоки, Хендри, Клинтон Мата, Ритс (Формер, 79), Баланта, Ванакен, Де Кетеларе (Уэсли, 72), Сова (ван дер Бремпт, 68), Ланг.

Предупреждения: Баланта, 87. Миньоле, 90+6.

Судья: Винчич (Словения).

28 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Гол Месси в ворота Ман Сити

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
8' ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    garik_trinity
    garik_trinity, 29.09.2021 00:23
    -1
    В битве мешков, а не гигантов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.09.2021 00:23
    +2
    Как рукой закинул, великий мастер.
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    Barsa_che
    Barsa_che, 29.09.2021 00:21
    0
    Поздравляю ПСЖ с победой над сильной командой Мансити, а Месси с шикарным забитым мячем! Так держать!
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    pol-55
    pol-55, 29.09.2021 00:16
    0
    При этом следует отметить неожиданую для защитников пятку Мбаппе.
    Ссылка
    sergrey4
    sergrey4, 29.09.2021 00:11
    +2
    Месси, 74 - первый и даст б-г не последний.
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