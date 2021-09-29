Месси вернулся и забил! ПСЖ взял верх над Ман Сити в битве гигантов

Французский «ПСЖ» взял верх над «Манчестер Сити» в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов.
В другом матче игрового дня РБ «Лейпциг» дома проиграл «Брюгге» (1:2). У гостей украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 80 минут.
Лига чемпионов
Группа A, 2-й тур
«ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 2:0
Голы: Гуйе, 8, Месси, 74.
«ПСЖ» (Франция): Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Эррера, Гей (Данилу Перрейра, 90), Верратти (Вейналдум, 79), Месси, Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Махрез, Грилиш (Фоден, 68).
Предупреждения: Жоау Канселу, 24. Де Брейне, 39. Верратти, 77.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
28 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
РБ «Лейпциг» – «Брюгге» – 1:2
Голы: Нкунку, 5 – Ванакен, 22, Ритс, 41.
«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Клостерманн, Мукьеле (Гвардиол, 46), Симакан (Адамс, 79), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Нкунку, Собослои (Андре Силва, 58), Поульсен (Броббей, 79), Форсберг.
«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Рикка, 80), Нсоки, Хендри, Клинтон Мата, Ритс (Формер, 79), Баланта, Ванакен, Де Кетеларе (Уэсли, 72), Сова (ван дер Бремпт, 68), Ланг.
Предупреждения: Баланта, 87. Миньоле, 90+6.
Судья: Винчич (Словения).
28 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Гол Месси в ворота Ман Сити
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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