В матче 2-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома проиграл «Брюгге» (1:2).
У гостей украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 80 минут.
Лига чемпионов
Группа A, 2-й тур
«РБ Лейпциг» – «Брюгге» – 1:2
Голы: Нкунку, 5 – Ванакен, 22, Ритс, 41.
ГОЛ! 1:0. Нкунку, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Ванакен, 22 мин.
ГОЛ! 1:2. Ритс, 41 мин.
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Матс Ритс (Брюгге).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.