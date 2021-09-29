РБ Лейпциг
1 : 2
Брюгге
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Брюгге – 1:2. Соболь победил в Германии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 03:20
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РБ Лейпциг – Брюгге – 1:2. Соболь победил в Германии. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома проиграл «Брюгге» (1:2).

У гостей украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле 80 минут.

Лига чемпионов

Группа A, 2-й тур

«РБ Лейпциг» – «Брюгге» – 1:2 

Голы: Нкунку, 5 – Ванакен, 22, Ритс, 41.

ГОЛ! 1:0. Нкунку, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Ванакен, 22 мин.

ГОЛ! 1:2. Ритс, 41 мин.

События матча
41' ГОЛ ! Мяч забил Матс Ритс (Брюгге).
23' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
7' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).

Источник — Sport.ua

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