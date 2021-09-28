Мегакамбек от украинок. Костюк и Киченок выиграли парный матч в Чикаго

Украинки отыгрались со счета 4:9 на чемпионском тай-брейке

  • 28.09.2021 21:47
  • 1490 просмотров
  • 2 комментария
Мегакамбек от украинок. Костюк и Киченок выиграли парный матч в Чикаго
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк продолжают борьбу в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
 
В матче первого круга Люда и Марта вырвали победу над тандемом Квинн Глисон (США) / Ольга Говорцова (Беларусь).
 
Отметим, что соперницы украинок вели 9:4 на чемпионском тай-брейке, но украинки сумели выиграть семь очков подряд.
 
Чикаго. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Марта Костюк – Квинн Глисон / Ольга Говорцова – 6:7(5), 6:4, 11-9
 
Ранее Марта проиграла матч одиночного разряда.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    Arctic, 28.09.2021 21:53
    +3
    Хотів би я побачити відеозапис цього неймовірного супер Тай брейку!
    Молодці що не здавались!
    Шкода що трансляції нормально-функціонуючої не було!
    Good luck next Ukrainian girls!
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    Spectra
    online
    Spectra, 28.09.2021 21:51
    -1
    Ой, господе Люда как можно всю карьеру играть в паре и так играть у сетки, просто не понимаю . Дальше Кравчик/Гуарачи с такой игрой врядли светит.
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