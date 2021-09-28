Мегакамбек от украинок. Костюк и Киченок выиграли парный матч в Чикаго

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк продолжают борьбу в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче первого круга Люда и Марта вырвали победу над тандемом Квинн Глисон (США) / Ольга Говорцова (Беларусь).



Отметим, что соперницы украинок вели 9:4 на чемпионском тай-брейке, но украинки сумели выиграть семь очков подряд.



Чикаго. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Марта Костюк – Квинн Глисон / Ольга Говорцова – 6:7(5), 6:4, 11-9



Ранее Марта проиграла матч одиночного разряда.