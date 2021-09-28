Мегакамбек от украинок. Костюк и Киченок выиграли парный матч в Чикаго

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк продолжают борьбу в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче первого круга Люда и Марта вырвали победу над тандемом Квинн Глисон (США) / Ольга Говорцова (Беларусь).
Отметим, что соперницы украинок вели 9:4 на чемпионском тай-брейке, но украинки сумели выиграть семь очков подряд.
Чикаго. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Марта Костюк – Квинн Глисон / Ольга Говорцова – 6:7(5), 6:4, 11-9
Ранее Марта проиграла матч одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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Молодці що не здавались!
Шкода що трансляції нормально-функціонуючої не було!
Good luck next Ukrainian girls!
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