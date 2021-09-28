Интер после ухода Конте и Лукаку: за и против

«Это очень сильная команда, даже сильнее, чем в прошлом сезоне», - слова главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби об «Интере». В принципе, в части того, что «Интер» - команда сильная, нужно безоговорочно согласиться. А как иначе, если речь идет о действующем чемпионе Италии? Но вот насчет того, что миланцы стали сильнее, чем в прошлом сезоне, наверняка уже перебор. Смахивает просто на реверанс Де Дзерби накануне игры «Шахтера» с «Интернационале» во втором туре Лиги чемпионов.

Почему так? Да хотя бы потому, что команда, потерявшая Конте и Лукаку, не может быть более сильнее недавнего образца априори. С данным утверждением спорить вообще глупо. Как, в принципе, и неправильно – пока что неправильно – сравнивать две эти команды – «Интер» минувшего сезона и «Интер» сезона нынешнего. Потому что на данный момент это две почти разные команды.

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Тренер-чемпион Антонио Конте и сейчас бы возглавлял «черно-синих», если бы боссы клуба не сделали ставку на жесткую экономию. По этой причине они отпустили в «Пари Сен-Жермен» ключевого полузащитника Хакими. За 60 миллионов евро. Конте был резко против. Но его фактически никто не слушал. И не спрашивал. Более того, Антонио поставили перед фактом: продажей Хакими клуб не ограничиться. Будут и другие «пробоины».

По большому счету, владельцев «Интера» тоже можно понять. В последние годы, особенно в самые последние (то есть в минувшем сезоне), мечта о чемпионстве стала для «нерроадзурри» не просто мечтой, а навязчивой идеей. Под нее покупались звезды практически первой величины. В итоге цели удалось достичь. Но победа «Интера» в серии А оказалась практически пирровой: бюджет раздут до невозможности, клуб погряз в долгах. Нет, не так, как «Барселона», но все же.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими

И дабы свести концы с концами (в ихнем понимании, конечно же), клубу нужно было избавиться от своих дорогостоящих активов. Читай – от Лукаку. То есть, Ромелу в любом случае должен был уйти. Вопрос лишь в цене. Повлиять на сложившуюся ситуацию Конте, конечно же, не мог. А так как Антонио привык работать исключительно с «бездонными» бюджетами, то понижать градус он прогнозировано не захотел. Поэтому и сыграл на опережение – хлопнул дверью.

Фаны новоиспеченного чемпиона Италии по этому поводу буянили. Причем достаточно серьезно. Но повлиять на ситуацию, конечно же, не смогли.

Ну, а дальше случился главный удар – уход Лукаку. На трансфере настоял сам бельгийский форвард: ему, как и Конте, тоже не импонировал новый проект - «Интер-лайт». Ром вернулся в чемпионат Англии, в «Челси». А «Интер» остался с кучей миллионов, но с туманными перспективами.

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Нового тренера «Интер» нашел очень оперативно. Переговоры с Симоне Индзаги, руководившим в прошлом сезоне «Лацио», прошли очень быстро. Стороны ударили по рукам, и 45-летний «алленаторе» поменял «Стадио Олимпико» на «Джузеппе Меацца». Бывший форвард, а затем и наставник римской команды определенно достиг в ней потолка. Индзаги-младшему нужен был новый вызов, и такой он нашел в лице «Интера».

Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Сейчас, по прошествии шести туров нового чемпионата Италии, уже можно делать первые выводы и относительно справился/не справился Симоне с новой ролью, и относительно жизнеспособности самой миланской команды. Но тогда, перед стартом нового чемпионата, практически все вопило о том, что «сине-черная» часть Милана в сезоне 2021/2022 будет вынуждена довольствоваться малым.

И вот почему. Несмотря на то, что «Интер» в летнее межсезонье заработал на продажах своих футболистов 200 миллионов евро, тратиться он не спешил. В команду пришли Джеко и Чалханоглу – оба бесплатно, в качестве свободных агентов. Миланский клуб раскошелился лишь на защитника ПСВ и сборной Нидерландов Думфриса (12,5 млн евро) да отчасти на нападающего «Лацио» Корреа, которого «нерроадзурри» взяли в аренду с правом выкупа.

То есть, диспозиция накануне нового сезона была следующей: потеря тренера и двух главных, связующих футболистов. Давайте теперь посмотрим, как «Интер» пытался выйти из положения.

Симоне Индзаги с точки зрения опыта, авторитета и особенно харизмы заметно уступает Антонио Конте. Но зато «Индзаги-джуниора» в Италии считают более гибким наставником, нежели Конте. К тому же, в «Лацио» Симоне доказал, что умеет работать в условиях ограниченного бюджета, выжимая максимум из футболистов.

Миланская команда довольно благоприятно приняла нового тренера. Новый тренер оказался не столь жестким, как его предшественник, не столь помешан на догматичности своей модели, но умеющем найти подход почти ко всем футболистам, раскрыть их сильные стороны. Да и с точки зрения тактики Индзаги тоже оказался не промах.

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Свежеиспеченный рулевой «Интера» даже не пытался равноценно заменить Лукаку – эта задача в принципе не решаема. Поэтому Индзаги немного видоизменил тактический рисунок игры команды. Если раньше Лукаку был вовлечен не только в атакующую работу, но и в защитную, то теперь Джеко, играющий на острие, об обороне практически не заботится. Индзаги полагает, что босниец попросту не сможет так же эффективно распыляться на два фронта, поэтому разрешил ему делать то, что он умеет лучше всего – забивать голы. И Эдин отплатил исправно: пять голов в шести стартовых турах – очень хороший показатель.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко (справа) празднует очередной гол в Серии А

Улучшилась и игра «Интера» при стандартах. Собственно, в таком ключе миланцы играли и при Конте. При Индзаги крен на стандарты стал еще более ощутимым: уже забили таким способом шесть мячей (за весь прошлый сезон забили 11 голов).

Что еще показательно: «Интер» Индзаги остается сугубо контратакующей командой. Не знаешь, что делать с мячом, отдай его сопернику – вот принцип, по котором играл «Лацио» в прошлом сезоне, по этим же лекалам играет сейчас и «Интер». Хотя, если быть честным, то и Конте предпочитал аналогичную формулу. Просто Индзаги «переплюнул» своего предшественника.

«Переплюнул» и в «вертикальности» футбола. Если раньше Лукаку смещался в середину поля, где получал мяч и уже дальше либо тащил его к чужим воротам, либо создавал оперативное пространство для партнеров, то сейчас партнеры просто загружают мяч высокими забросами на чужую половину поля в расчете на смекалку и все еще быстрые ноги Джеко. Такая нехитрая формула срабатывает – о геройствах Эдина было сказано выше. Но если соперник «Интера» включает высокий прессинг, против таких команд у «сине-черных» сразу же возникают серьезные проблемы.

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С другой стороны, нынешний «Интер» все же отличается от прошлогоднего не только отсутствием Лукаку, но и концептуально. Например, Брозович часто действует в атаке, а при организации этих самых атак опускается очень «низко» - в зону центрбеков. В свою очередь, центральные защитники очень часто подключаются к атакам. Особенно во время розыгрыша стандартов.

Главная на данный момент проблема «Интера» - даже не отчетливая уязвимость при чужом прессинге, а собственная недостаточно высокая функциональная готовность. Иными словами, команду Индзаги банально не хватает на весь матч. Если это из-за того, что Симоне просто пытается отодвинуть пик готовности подальше – на вторую половину сезона, то это одно. Но если просто его подопечные банально не готовы – совсем другое. Вторая ахиллесова пята действующего чемпиона Италии – весьма ограниченная скамейка запасных. Дело в том, что в команде много травмированных (особенно игроков передней линии), поэтому на основных ложится двойная ноша. Тот же Джеко, учитывая его отнюдь не нежный возраст, долго не протянет. А заменить его некем.

Тем не менее, нынешний «Интер» все равно остается боеспособной единицей. И в серии А, и в Лиге чемпионов. Как и «Шахтер», «Интер» проиграл стартовый поединок главного континентального турнира («Реалу»). Поэтому уже во втором туре «сине-черные» захотят получить свое. И наверняка сделают для этого все от них зависящее. С этим соперником «горнякам» нужно постоянно держать ухо востро, ведь класс и тактическая грамотность никуда не делись. Но вот назвать «Интер» командой без изъянов, или просто «сильнее, чем в прошлом сезоне», это, конечно же, перебор. Реверанс.