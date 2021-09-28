Ястремская без шансов проиграла Мертенс на турнире в Чикаго

Даяна уступила седьмой сеяной в двух сетах

  • 28.09.2021 21:17
  • 574 просмотра
  • 2 комментария
Ястремская без шансов проиграла Мертенс на турнире в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче второго круга украинка уступила седьмой сеяной Элизе Мертенс из Бельгии (№18 WTA).
 
Чикаго. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 3:6

В первом круге Ястремская обыграла Ализе Корне.
 
В следующем раунде Мертенс сразится против Мисаки Дои из Японии или Даниэль Роуз Коллинс из США.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vlad Veniamin
    online
    Vlad Veniamin, 28.09.2021 21:23
    -1
    Все за Мертенс сделала Даяна . Деградация невероятная и просвета на видно . Видно надо уходить в шоу - бизнес .
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    kaka
    kaka, 28.09.2021 21:20
    +1
    единственное в оправдание-то что бельгийка в отличной форме и является одним из фаворитов турнира.... А так-Марта и Даяна остаются инстаграмными лидерами
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