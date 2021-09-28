Ястремская без шансов проиграла Мертенс на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче второго круга украинка уступила седьмой сеяной Элизе Мертенс из Бельгии (№18 WTA).
Чикаго. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 3:6
В первом круге Ястремская обыграла Ализе Корне.
В следующем раунде Мертенс сразится против Мисаки Дои из Японии или Даниэль Роуз Коллинс из США.
Источник — Sport.ua
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