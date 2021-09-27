Чикаго. Ястремская стартовала с победы над третьей ракеткой Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче первого круга украинка одолела Ализе Корне из Франции (№65 WTA).



Чикаго. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:1

Девушки встречались впервые. Отметим, что это была шестая победа Даяна подряд над теннисистками из Франции.



В следующем раунде Ястремская сразится против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии.