Чикаго. Ястремская стартовала с победы над третьей ракеткой Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче первого круга украинка одолела Ализе Корне из Франции (№65 WTA).
Чикаго. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:1
Девушки встречались впервые. Отметим, что это была шестая победа Даяна подряд над теннисистками из Франции.
В следующем раунде Ястремская сразится против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии.
Источник — Sport.ua
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