Чикаго. Ястремская стартовала с победы над третьей ракеткой Франции

Даяна в двух сетах переиграла Ализе Корне

  • 27.09.2021 18:48
  • 2037 просмотров
  • 5 комментариев
Чикаго. Ястремская стартовала с победы над третьей ракеткой Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче первого круга украинка одолела Ализе Корне из Франции (№65 WTA). 
 
Чикаго. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:1

Девушки встречались впервые. Отметим, что это была шестая победа Даяна подряд над теннисистками из Франции.
 
В следующем раунде Ястремская сразится против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии. 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    Arctic, 27.09.2021 19:37
    -1
    chevars2ukr.net, 27.09.2021 19:10
    Даяна, відчувалось, перегравала ще у першому сеті Корне. Потроху, потроху і взяла його. А у другому поразка Еліз була вже остаточною справою техніки Даяни, та і француженка вже не сподівалась на свою вдачу. У мене залишилося лише питання до зовнішністі Еліз. Коли я вперше її побачив, вирішив, що форма її носа є результатом невдалої операції. Але на якомусь турнирі була присутня її мати з молодшою сестрою з такими ж носами. Цікаво, а можно такий ніс пластично скорегувати у бік більш класичної форми?
    А для чого вам це? Чи у вас схожа проблема?
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
    chevars2ukr.net, 27.09.2021 19:10
    -1
    Даяна, відчувалось, перегравала ще у першому сеті Корне. Потроху, потроху і взяла його. А у другому поразка Еліз була вже остаточною справою техніки Даяни, та і француженка вже не сподівалась на свою вдачу. У мене залишилося лише питання до зовнішністі Еліз. Коли я вперше її побачив, вирішив, що форма її носа є результатом невдалої операції. Але на якомусь турнирі була присутня її мати з молодшою сестрою з такими ж носами. Цікаво, а можно такий ніс пластично скорегувати у бік більш класичної форми?
    Ссылка
    vital
    vital, 27.09.2021 19:00
    +2
    Перемога це плюс для Даяни. Ну і порадували спроби українки потримати мяч у корті, тобто не атакуючи одразу, чи є для цього передумови, чи немає. По одному матчу складно робити якісь висновки, треба дивитися далі.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 27.09.2021 18:57
    +1
    молодець,що в другому сеті зрозуміла як граті ракеткою,щоб мяч перелітав чрез сітку,да і в корт стала попадати.А в целому гра ніжче середнього рівня.но ми всеж сподиваемося.що Дая нарешті знайде свою кращу гру.
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    Spectra
    online
    Spectra, 27.09.2021 18:51
    +4
    Умница! Игра так себе, но Корне сегодня слабее, дальше Мертенс, которая в Люксембурге могла проиграть Саснович, так что вполне по силам с ней играть!
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