ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не поможет сборной в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не поможет национальной команде в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
Сообщается, что медицинский штаб «Манчестер Сити» диагностировал у футболиста надрыв икроножной мышцы.
В связи с этим и.о. главного тренера Александр Петраков перевел из резервного в основной список центрального полузащитника СК «Днепр-1» Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.
В октябре Украина сыграет против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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