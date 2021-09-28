ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не поможет сборной в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

В основной список национальной команды перевели Александра Пихаленка

  • 28.09.2021 11:52
  • 2040 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не поможет сборной в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не поможет национальной команде в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
 
Сообщается, что медицинский штаб «Манчестер Сити» диагностировал у футболиста надрыв икроножной мышцы.
 
В связи с этим и.о. главного тренера Александр Петраков перевел из резервного в основной список центрального полузащитника СК «Днепр-1» Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.
 
В октябре Украина сыграет против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Милан Милан
    Милан Милан, 28.09.2021 12:13
    0
    Может Малиновского хоть в какой то резервный список включить....
    Ссылка
    Tasha19
    online
    Tasha19, 28.09.2021 12:09
    -1
    vital, 28.09.2021 12:06
    Якось так і є: Лише в 1 зустрічі з останніх 10-ти Зінченко зіграв хороший матч за збірну - коли зіграв із шведами на своїй рідній позиції в МС - лівого захисника. А в інших матчах, де Зінченко грав у центрі поля, це був швидше мінус для команди.
    І яка різниця, що в весняних матчах з кахахами і фігами Зіна і Маліна були найкращими на полі, да і в вересневому матчі з казахами Зіна був кращим по інстат
    Ссылка
    Tasha19
    online
    Tasha19, 28.09.2021 12:06
    0
    Доброгорский Юрий, 28.09.2021 12:01
    Зина, выздоравливая, но для сборной считаю это плюс.
    В чем? Малина не вызван, Зина травма, у Буяльского травма так же не известно сыграет ли он. Шапаренко на 90 минут не хватает, и кто у нас остается?
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    vital
    vital, 28.09.2021 12:06
    +1
    Доброгорский Юрий, 28.09.2021 12:01
    Зина, выздоравливая, но для сборной считаю это плюс.
    Якось так і є: Лише в 1 зустрічі з останніх 10-ти Зінченко зіграв хороший матч за збірну - коли зіграв із шведами на своїй рідній позиції в МС - лівого захисника. А в інших матчах, де Зінченко грав у центрі поля, це був швидше мінус для команди.
    Ссылка
    Arctic
    Arctic, 28.09.2021 12:06
    +1
    Школа Олександра, здоров'я йому і пошвидше повернутись до збірної!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 28.09.2021 12:01
    +4
    Зина, выздоравливая, но для сборной считаю это плюс.
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