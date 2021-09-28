ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не поможет сборной в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не поможет национальной команде в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.



Сообщается, что медицинский штаб «Манчестер Сити» диагностировал у футболиста надрыв икроножной мышцы.



В связи с этим и.о. главного тренера Александр Петраков перевел из резервного в основной список центрального полузащитника СК «Днепр-1» Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.



В октябре Украина сыграет против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Читайте также: Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена