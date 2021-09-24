Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена

В Украине изменилась эпидемиологическая ситуация

  • 24.09.2021 19:35
  • 1246 просмотров
  • 4 комментария
Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена

УАФ сообщила о том, что продажа билетов на матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который пройдет 12 октября во Львове, приостановлена.

Причиной такого решения стало изменение эпидемиологической обстановки в Украине. Уровень заболеваемости коронавирусом в стране снова растет.

При этом, уже проданные билеты на матч не будут аннулированы. В случае, если эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится, УАФ снова возобновит продажу билетов на игру Украина – Босния и Герцеговина.

Вчера боснийцы опубликовали свою заявку на матч с Украиной.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 24.09.2021 20:10
    -1
    dudigo78, 24.09.2021 20:02
    Звідки така маячня? Вакциновані практично не хворіють, лише поодинокі випадки і 100% незаразні навіть якщо хворі. Почитай про Ізраїль, де переважна більшість вакциновані. Зараз там в лікарнях з ковідом 99% тих, що не вакциновані
    Що за брєд? Там рівень вакцинації майже 90%, і хворих в лікарнях 95% вакцинованих, звідки ти інформацію черпаєш? Вже всі вчені визнали, що від штаму дельта неможливо отримати колективного імунітету вакцинацією. Вакциновані і надалі розносять ковід. В мене дружина медик, її співпрацівниця має 2 вакцини пфайзер, а зараз у Львові на швл. Тому хочете вакцинуйтесь, але цей брєд не розказуйте
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 24.09.2021 20:02
    0
    vitaha33, 24.09.2021 19:57
    І що? Вакциновані такі ж рознощики корони, як і не вакциновані, хворіють так само, що воно змінить? Реально подуріли з вакцинацією...
    Звідки така маячня? Вакциновані практично не хворіють, лише поодинокі випадки і 100% незаразні навіть якщо хворі. Почитай про Ізраїль, де переважна більшість вакциновані. Зараз там в лікарнях з ковідом 99% тих, що не вакциновані
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 24.09.2021 19:57
    -3
    Владислав Антонов, 24.09.2021 19:43
    Не щастить Львову з матчами збірної у 2021-му як варіант - пускати лише вакцинованих
    І що? Вакциновані такі ж рознощики корони, як і не вакциновані, хворіють так само, що воно змінить? Реально подуріли з вакцинацією...
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
    Владислав Антонов, 24.09.2021 19:43
    +1
    Не щастить Львову з матчами збірної у 2021-му як варіант - пускати лише вакцинованих
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