Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена

УАФ сообщила о том, что продажа билетов на матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который пройдет 12 октября во Львове, приостановлена.

Причиной такого решения стало изменение эпидемиологической обстановки в Украине. Уровень заболеваемости коронавирусом в стране снова растет.

При этом, уже проданные билеты на матч не будут аннулированы. В случае, если эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится, УАФ снова возобновит продажу билетов на игру Украина – Босния и Герцеговина.

Вчера боснийцы опубликовали свою заявку на матч с Украиной.