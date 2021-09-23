Джеко, Пьянич и экс-игрок Зари. Заявка боснийцев на матч с Украиной

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове

  • 23.09.2021 17:57
  • 462 просмотра
  • 1 комментарий
Джеко, Пьянич и экс-игрок Зари. Заявка боснийцев на матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна заявка сборной Боснии и Герцеговины на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (9 октября) и Украины (12 октября, Львов):

Вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Матео Сушич (ЧФР, Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Стипе Лончар («Ференцварош», Венгрия), Миралем Пьянич («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» З, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгия), Марко Вранчич («Сток Сити», Англия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Алмедин Зилькич («Олимпия», Словения).

Нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).

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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2021 18:14
    0
    Бодай би когось з чемпіонату Боснії взяли...
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