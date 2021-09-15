Динамо чуть не дожало Бенфику, Прометей удачно начал квалификацию ЛЧ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 сентября.
1. Боевые нули на Олимпийском. Динамо и Бенфика сыграли вничью
Киевский клуб стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов с ничейного результата
2A. Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша
Спорный эпизод возник в конце матча «Динамо» и «Бенфики» в Лиге чемпионов
2B. ЛУЧЕСКУ: «Есть осадок, что гол не засчитали. Гармаш действует инстинктивно»
Наставник «Динамо» подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»
3. Прометей одержал уверенную победу и вышел в полуфинал квалификации ЛЧ
С преимуществом в 40 очков чемпион Украины обыграл чемпиона Болгарии
4. Юношеская лига УЕФА. Динамо стартовало в группе с разгромной победы
Более чем успешный старт в международном турнире
5. Реванш за 2:8 не состоялся. Бавария очень уверенно разгромила Барселону
Роберт Левандовски дважды добивал мяч в пустые ворота после попаданий партнеров в штангу
6. ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер может как проиграть всем командам в ЛЧ, так и выиграть»
«Шахтер» открывает группу Лиги чемпионов в Молдове
7. Нападающий от Бога. Вернидуб назвал, какого форварда хотело Динамо
Джасурбек Яхшибоев в прошлом году находился в сфере интересов киевлян
8. Жерсон начал чудить. Журналист рассказал об уходе Родригеша из Динамо
Игрок отправился в чемпионат Франции
9A. Не смогла доиграть. Ястремская снялась с матча в Словении
Украинка не закончила игру из-за проблем со спиной
9B. Порторож. Калинина стартовала на турнире с победы
Украинка обыграла итальянку Сару Эррани
10. Непокоренные орлы для Динамо. Что представляет собой Бенфика
Sport.ua – о первом сопернике команды Мирчи Луческу в Лиге чемпионов 2021/22
Источник — Sport.ua
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