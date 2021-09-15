Динамо чуть не дожало Бенфику, Прометей удачно начал квалификацию ЛЧ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 сентября.

1. Боевые нули на Олимпийском. Динамо и Бенфика сыграли вничью

Киевский клуб стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов с ничейного результата

2A. Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша

Спорный эпизод возник в конце матча «Динамо» и «Бенфики» в Лиге чемпионов

2B. ЛУЧЕСКУ: «Есть осадок, что гол не засчитали. Гармаш действует инстинктивно»

Наставник «Динамо» подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»

3. Прометей одержал уверенную победу и вышел в полуфинал квалификации ЛЧ

С преимуществом в 40 очков чемпион Украины обыграл чемпиона Болгарии

4. Юношеская лига УЕФА. Динамо стартовало в группе с разгромной победы

Более чем успешный старт в международном турнире

5. Реванш за 2:8 не состоялся. Бавария очень уверенно разгромила Барселону

Роберт Левандовски дважды добивал мяч в пустые ворота после попаданий партнеров в штангу

6. ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер может как проиграть всем командам в ЛЧ, так и выиграть»

«Шахтер» открывает группу Лиги чемпионов в Молдове

7. Нападающий от Бога. Вернидуб назвал, какого форварда хотело Динамо

Джасурбек Яхшибоев в прошлом году находился в сфере интересов киевлян

8. Жерсон начал чудить. Журналист рассказал об уходе Родригеша из Динамо

Игрок отправился в чемпионат Франции

9A. Не смогла доиграть. Ястремская снялась с матча в Словении

Украинка не закончила игру из-за проблем со спиной

9B. Порторож. Калинина стартовала на турнире с победы

Украинка обыграла итальянку Сару Эррани

10. Непокоренные орлы для Динамо. Что представляет собой Бенфика

Sport.ua – о первом сопернике команды Мирчи Луческу в Лиге чемпионов 2021/22