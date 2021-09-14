Не смогла доиграть. Ястремская снялась с матча в Словении

Сегодня украинская теннисистка Даяна Ястремская неудачно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.



В матче первого круга украинка сражалась против Жасмин Паолини из Италии, но из-за проблем со спиной не сумела закончить встречу.

В первом сете Ястремская вела 5:2, но в итоге уступила. А во втором сете снялась после медицинской паузы.