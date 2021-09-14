Не смогла доиграть. Ястремская снялась с матча в Словении

Сегодня украинская теннисистка Даяна Ястремская неудачно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.
В матче первого круга украинка сражалась против Жасмин Паолини из Италии, но из-за проблем со спиной не сумела закончить встречу.
В первом сете Ястремская вела 5:2, но в итоге уступила. А во втором сете снялась после медицинской паузы.
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Источник — Sport.ua
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