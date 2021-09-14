Не смогла доиграть. Ястремская снялась с матча в Словении

Украинка не закончила игру из-за проблем со спиной

  • 14.09.2021 18:24
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  • 1 комментарий
Не смогла доиграть. Ястремская снялась с матча в Словении
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня украинская теннисистка Даяна Ястремская неудачно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Портороже.
     
В матче первого круга украинка сражалась против Жасмин Паолини из Италии, но из-за проблем со спиной не сумела закончить встречу.

В первом сете Ястремская вела 5:2, но в итоге уступила. А во втором сете снялась после медицинской паузы.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 14.09.2021 18:41
    0
    Впряглась во все на ЮС Опен , вот и результат.
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