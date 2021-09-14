Порторож. Калинина стартовала с победы

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде хардового турнира WTA в словенском Портороже встречалась с именитой итальянкой Сарой Эррани.
Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 55 минут.
1-й раунд
Сара Эррани (Италия) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:7 (3), 2:6
Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча Кристина Феррандо – Тамара Зиданшек.
Ранее Даяна Ястремская не смогла доиграть свой матч в Портороже.
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Источник — Sport.ua
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