Порторож. Калинина стартовала с победы

Украинка обыграла Сару Эррани

  • 14.09.2021 20:28
  • 903 просмотра
  • 3 комментария
Порторож. Калинина стартовала с победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде хардового турнира WTA в словенском Портороже встречалась с именитой итальянкой Сарой Эррани.

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 55 минут.

1-й раунд

Сара Эррани (Италия) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:7 (3), 2:6

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча Кристина Феррандо – Тамара Зиданшек.

Ранее Даяна Ястремская не смогла доиграть свой матч в Портороже.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kollekciy
    online
    kollekciy, 14.09.2021 21:50
    0
    Хоч Калініна з великою вірогідність може стати другою ракеткою України де юре. Але де факто вона нею не стане, ні по якості гри, ні по увазі вболівальників. Після ігор Даяни, а особливо Марти не буває 2 коменту в обговоренні, та 5 під час гри.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 14.09.2021 20:40
    0
    Граючі краще за суперніцю Геля чомусь расхвилювалася і дозволіла ій в деякі моменти матчу триматі рівновагу в грі.Мабуть ніяк не може звикнуті.що вона в сотні кращіх і боятися гравчень з 2 сотні нема чого.Бажаю Ангеліне більше впевненості в своїх силах і успіху в наступних матчах!
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    maxno
    maxno, 14.09.2021 20:29
    +3
    Ангелина удачи и фарта побольше.
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