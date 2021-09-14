ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер может как проиграть всем командам в ЛЧ, так и выиграть»

«Шахтер» открывает группу Лиги чемпионов в Молдове

  • 14.09.2021 15:20
  • 1117 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер может как проиграть всем командам в ЛЧ, так и выиграть»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Игра состоится 15 сентября, начало в 19:45.

В другом матче группы сыграют «Интер» и «Реал».

– Ваш завтрашний оппонент – украинец Юрий Вернидуб. Как вы охарактеризуете футбол, который он ставит в «Шерифе»? Отличается ли его стиль от стиля украинских тренеров, с которыми вы уже играли в этом сезоне?
– Я думаю, что это всегда зависит от футболистов. Например, у «Шерифа» много игроков, которые действуют на скорости, предпочитают высокий ритм. Мы очень уважаем эту команду. Они квалифицировались в группу Лиги чемпионов так же, как и мы.

– Насколько «Шахтер» готов к матчам Лиги чемпионов после международной паузы?
– Мы уже провели один матч в чемпионате Украины после паузы, и хорошо. Сейчас предстоит игра Лиги чемпионов. Мы готовы. Поединок с «Шерифом» очень важен, и я не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать, потому что они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы. Не нужно думать, фавориты мы или нет, нужно просто быть очень сконцентрированными на матче, играть с нашим качеством и уважать соперника.

– Роберто, тот факт, что вы стартуете в групповом раунде поединком с «Шерифом», а не с другими оппонентами, которые номинально сильнее, это плюс? И насколько важно начать с победы?
– Я не смотрю на такие нюансы – неважно, фавориты мы перед матчем с «Шерифом» или нет. Равно как и не смотрю, является ли на бумаге «Интер» или «Реал» фаворитом перед встречей с нами. «Шахтер» может уступить всем этим командам, но я уверен, что может и выиграть у них всех. Поэтому мы просто должны думать о себе. Знаем, как нужно правильно готовиться к этим матчам, знаем свое оружие, чтобы хорошо сыграть против «Шерифа».

– Завтра на поле не будет Манора Соломона. Есть ли у вас вариант, кто его заменит?
– Фернандо или Мудрик. Я уже знаю, но не скажу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nashwill
    Nashwill, 14.09.2021 15:53
    -1
    Х@#ню якусь сказав Роберто
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.09.2021 15:44
    0
    Роберто х не скажет.
    Ссылка
    Pixelman
    online
    Pixelman, 14.09.2021 15:40
    0
    Гений мысли
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 14.09.2021 15:30
    +1
    Фернандо будет играть, на замену Мудрик. Хотя против такой закрытой команды как Шериф нужен Соломон, а не супербегунки.
    Ссылка
    Жека
    Жека, 14.09.2021 15:24
    +1
    Первый тренер, который понял загадочную суть команды "Шахтер" )))
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    Fedorenkoigor
    Fedorenkoigor, 14.09.2021 15:23
    +3
    Ну ты просто Ванга
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