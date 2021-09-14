Непокоренные орлы для Динамо. Что представляет собой Бенфика

Чемпиону Украины киевскому «Динамо» стартовать в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА предстоит домашним матчем против команды, с которой у «бело-синих», на фоне остальных двух оппонентов в лице «Баварии» и «Барселоны», априори больше всего шансов разжиться очками – лиссабонской «Бенфики». «Орлы», как нередко называют этот коллектив, являются одной из наиболее известных футбольных команд Португалии, а потому в детальном представлении вряд ли нуждаются, но вкратце о главном и наиболее существенном мы все-таки расскажем.

Визитка клуба

«Бенфика» основана в 1904 году, и считается одним из клубов-основателей чемпионата Португалии, первый розыгрыш которого состоялся в сезоне-1934/35. Первые четыре года соревновательного процесса в этой лиге носили экспериментальный характер, и после победы «Порту» в дебютном чемпионате, затем трижды кряду первенствовала именно «Бенфика».

К настоящему моменту в активе «Бенфики» насчитывается 37 побед в португальской Примейре, что делает «орлов» наиболее титулованным клубом своей страны. Кроме того, лиссабонцы имеют на своем счету 26 триумфов в Кубке Португалии, что также делает этот клуб рекордсменом второго по престижности национального соревнования в стране. В Европе «Бенфике» также есть чем похвастаться: у нее две победы в Кубке европейских чемпионов (прародителе нынешней Лиги чемпионов), которые датированы уже весьма далекими 1961 и 1962 годами. После того «орлы» пять раз выходили в финал самого престижного клубного турнира континента и трижды играли в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы, но каждый раз проигрывали, что многие связывают с так называемым «проклятием Гуттманна» - бывшего тренера «Бенфики», который и привел команду к двум триумфам в Кубке европейских чемпионов, а затем покинул клуб, не сойдясь с руководством в финансовых вопросах. В 1962 году, когда Гуттманн уходил он якобы сказал следующее: «Без меня в течение ста лет «Бенфика» не сможет выиграть ни один европейский кубок», и с тех пор лиссабонские «орлы» действительно если и выходят в финалы континентальных турниров, то исключительно их проигрывают.

Домашние матчи «Бенфика» играет на родном стадионе «Эштадиу да Луш», вместимость которого немного превышает 65,5 тысяч зрителей. Он был открыт осенью 2003 года, а вскоре принял матчи домашнего для Португалии чемпионата Европы-2004, в том числе и финал между португальцами и греками, подаривший сенсационную победу последних – 1:0. Примечательно также, что не так давно на «Эштадиу да Луш» прошел финал ЛЧ-2019/20, в котором «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» (1:0), а сама игра состоялась в Португалии, а не в турецком Стамбуле, как планировалось, из-за последствий пандемии коронавируса.

Минувший сезон

В Лигу чемпионов «Бенфика» квалифицировалась как третья команда по итогам розыгрыша португальской Примейры-2020/21. В прошлом чемпионате «орлы» вчистую проиграли конкуренцию землякам из «Спортинга», которые впервые за 19 лет подняли над головой чемпионский трофей, а также отстали на четыре очка от «Порту», с которым по ходу сезона дважды сыграли вничью (1:1). С учетом высокой позиции Португалии в таблице коэффициентов УЕФА, даже «бронзы» национального чемпионата «Бенфике» оказалось достаточно, чтобы пробиться в Лигу чемпионов-2021/22, которую лиссабонцы начали с квалификационной стадии.

В Кубке Португалии-2020/21 «Бенфика» была близка к трофею, но в финале довольно неожиданно уступила «Браге» (1:2), причем «оружейникам» лиссабонцы проиграли и чуть ранее, но уже в полуфинале Кубка португальской лиги, также лишившись шанса завоевать хоть какой-то трофей в сезоне.

Что касается минувшего сезона для «Бенфики» в еврокубках, то начинали его «орлы» с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, где сразу же вылетели от греческого ПАОКа (игры стадии из-за пандемии коронавируса было принято решение проводить в рамках одноматчевого противостояния). После этого лиссабонцы опустились в Лигу Европы, где с 12 очками сперва вышли в плей-офф со второго места в группе с «Рейнджерс» (14 очков), «Стандардом» (4) и «Лехом» (3), а после уже в 1/16 финала нарвались на «Арсенал», и по сумме двух матчей вылетели от лондонцев (1:1 – дома, 2:3 – на выезде).

Нынешний сезон

ФК Бенфика

Сезон-2021/22 пока складывается для «Бенфики» очень хорошо. К настоящему моменту лиссабонская команда провела 13 поединков, с учетом предсезонных товарищеских, в которых ни разу не проиграла. Если брать во внимание исключительно официальные встречи, то здесь статистика для «Бенфики» и вовсе ошеломляющая: 9 матчей, 8 побед, 1 ничья при разнице мячей 19:3.

Стоит ли говорить, что «Бенфика» по игре пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, где, как и годом ранее, стартовала с третьего раунда квалификации. Сперва лиссабонцы уверенно справились с московским «Спартаком» (2:0, 2:0), а затем в непростой дуэли обыграли нидерландский ПСВ (2:1, 0:0), причем в ответном гостевом поединке с 32-й минуты играли в меньшинстве.

В португальской Примейре у «Бенфики» и вовсе единственный стопроцентный показатель в графе набранных очков. Пока «Спортинг» и «Порту» в стартовых пяти турах уже дважды оступились (и «львы», и «драконы» по два раза сыграли вничью), лиссабонские «орлы» добыли 15 очков и ныне уверенно лидируют, подходя к первой игре с «Динамо» непокоренными.

Главный тренер

Возглавляет «Бенфику» известный португальский специалист Жорже Жезуш. Он уже работал ранее с «орлами» с 2009 по 2015 годы, трижды за этот период приводя лиссабонцев к победам в чемпионате Португалии. Однако последними двумя местами работы Жезуша были заграничные команды – «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Фламенго» из Бразилии. Последний специалист привел к победе в чемпионате Бразилии-2019, но летом 2020 года договорился с клубом о досрочном расторжении сотрудничества, после чего вернулся в Португалию, вновь приняв «Бенфику».

В минувшем сезоне Жезуша в Португалии изрядно критиковали, и было немало призывов к руководству уволить 67-летнего тренера, однако тот остался. Поговаривали об ужасной атмосфере внутри команды, слухи о чем разогрел уже летом нынешнего года агент Уилл Дантас, представлявший интересы Педриньо при переходе того из «Бенфики» в «Шахтер» за 18 миллионов евро. «Жезуш плохо относится ко всем, и это касается не только Педриньо. Игроки не рассказывают об этом, потому что боятся, и это правда», - заявил агент. Что правда, большинство болельщиков «Бенфики» были настроены положительно, узнав об уходе Педриньо, так как считали, что этот игрок не делает их команду сильнее.

В конце концов, другой хавбек – португалец Жоау Мариу, который нынешним летом присоединился к «Бенфике» после расторжения контракта с «Интером», - весьма лестно отзывается о нынешнем наставнике лиссабонцев, утверждая, что тот просто является очень требовательным тренером. «Мистер Жезуш остается таким же, каким я его знал по «Спортингу». У него очень высокий спрос, и не только от футболистов в игре или на тренировке, но и от всех работников клуба. Он уникальный человек, потому что ему удается устанавливать высокие требования ко всему, контролируя практически каждый аспект, а это невероятно сложно в футболе. Я знаю, о чем говорю, потому что за свою карьеру поиграл в нескольких клубах», - подчеркивал Мариу.

В целом Жорже Жезуш является одним из наиболее маститых португальских специалистов современности. В конце 2019 года его заслуги перед родиной выделил лично президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, вручивший Жезушу знак Командора (ComIH) Ордена Инфанта дона Энрике за победу с «Фламенго» в чемпионате Бразилии. Эта награда является национальным рыцарским орденом Португалии и вручается за заслуги перед Португалией, за распространение португальской культуры, ее истории и ее ценностей.

flash.pt. Жорже Жезуш

Состав команды

Средний возраст нынешнего состава «Бенфики» составляет 26,4 года (аналогичный показатель для «Динамо» – 25,1), и в команде достаточно опытных и очень опытных исполнителей. Наиболее возрастными являются бельгийский центральный защитник Ян Вертонген (34 года) и его коллега по амплуа аргентинец Николас Отаменди (33 года). С одной стороны это своеобразный плюс «Бенфики», потому как опытные беки менее предрасположены к позиционным ошибкам, но с другой – минус, ведь быстрые игроки команды-соперницы могут легко разрывать центр защиты на лоскуточки.

Лучшим бомбардиром «Бенфики» в минувшем розыгрыше Примейры с 22 мячами стал швейцарец Харис Сеферович. Старт нынешнего сезона 29-летний бомбардир пропустил из-за проблем со здоровьем, но уже вернулся и провел 15 минут в недавнем поединке чемпионата против «Тонделы» (2:1), но не попал в заявку на игру с «Санта Кларой» (5:0).

Самым дорогим футболистом «Бенфики», по оценкам Transfermarkt, является 28-летний правый вингер Рафа Силва, оцененный аналитиками в 23 миллиона евро. Он играет за «орлов» с лета 2016 года, перейдя из «Браги» за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне уже отличился 4 забитыми мячами в 8 поединках в рамках всех турниров.

Также в составе есть ряд других известных футболистов, как Юлиан Вайгль (экс-«Боруссия» Дортмунд), Жедсон Фернандеш (экс-«Тоттенхэм»), Валентино Лазаро (арендован у «Интера»), Адель Таарабт (экс-«Тоттенхэм» и «Милан»), но для нас наиболее интересен 25-летний воспитанник академии киевского «Динамо» Роман Яремчук, которого «Бенфика» подписала нынешним летом из «Гента» за 17 миллионов евро. Наш соотечественник очень хорошо начал карьеру в Лиссабоне и уже успел заслужить уважение болельщиков, отличившись 6 результативными действиями (2 гола и 4 ассиста) в 6 поединках. Очевидно, что для Яремчука матч против «Динамо» будет особенным, и в нем он наверняка захочет доказать бывшему клубу, что его руководство очень ошибалось, когда летом 2017 года списало его со счетов и отпустило в «Гент» за 2 миллиона евро плюс процент от перепродажи.

Всего же, по версии Transfermarkt, состав первой команды «Бенфики» оценивается в 286,5 миллионов евро (в пересчете на одного игрока – 9,88 миллионов). У «Динамо» аналогичный показатель составляет 133 миллиона евро (в пересчете на одного игрока – 4,43 миллиона).

Прежние матчи против «Динамо»

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До этого «Бенфика» четырежды встречалась с киевским «Динамо» в рамках официальных матчей. Пока статистика не на стороне украинцев: 1 победа при 3 поражениях и удручающей разнице мячей 1:8.

Впервые «Динамо» и «Бенфика» сошлись в группе последнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов – в сезоне-1991/92. Тогда в первом туре киевляне на своем поле благодаря голу Олега Саленко добыли минимальную победу 1:0, а вот на выезде спустя несколько месяцев проиграли без вариантов – 0:5, заняв последнее место в квартете, на вершине которого расположились «Барселона» (9 очков) и пражская «Спарта» (6 очков). Примечательно, что два мяча в том лиссабонском погроме в ворота «Динамо» отправил воспитанник луганской школы футбола экс-форвард киевлян Сергей Юран, игравший сперва за сборную СССР, а затем принявший российское гражданство.

Последние к настоящему моменту две встречи «Динамо» и «Бенфики» состоялись в сезоне-2016/17, когда жребий снова свел украинцев и португальцев в одну группу Лиги чемпионов. Увы, киевляне под руководством Сергея Реброва снова не смогли ничего противопоставить «орлам» - 0:2 дома и 0:1 на выезде. Посмотрим, как будет в этот раз…