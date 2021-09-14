«Жерсон начал чудить». Журналист рассказал об уходе Родригеша из Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал о переходе вингера Жерсона Родригеша из «Динамо» в состав французского «Труа».
«Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали «Труа» в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Это со слов президента «Динамо». Это хороший бизнес».
«Он просто не хотел тут играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел тут оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером», - сказал Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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