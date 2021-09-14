«Жерсон начал чудить». Журналист рассказал об уходе Родригеша из Динамо

Игрок отправился в чемпионат Франции

  • 14.09.2021 15:45
  • 7818 просмотров
  • 5 комментариев
«Жерсон начал чудить». Журналист рассказал об уходе Родригеша из Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о переходе вингера Жерсона Родригеша из «Динамо» в состав французского «Труа».

«Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали «Труа» в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Это со слов президента «Динамо». Это хороший бизнес».

«Он просто не хотел тут играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел тут оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером», - сказал Цыганык.

Жерсон уже успел забить в составе новой команды.

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Источник — Циганик LIVE

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 14.09.2021 16:23
    +2
    снова этот заказной писака вылез с будки.
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    Face Control
    Face Control, 14.09.2021 16:14
    +1
    Журналист Игорь Цыганык
    ——————————
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    Pixelman
    online
    Pixelman, 14.09.2021 16:13
    +1
    Всегда немного подбешивал этот Родригеш, но стоит признать, иногда он выдавал хорошие игры.. Проблема думаю в том, что он хотел чувствовать себя единоличным лидером и слишком "тянул одеяло на себя" и не всегда это получалось. Ему как раз и нужна команда уровня Труа, где он будет безоговорочным лидером и полностью удовлетворит свое внутреннее эго
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    dd dent
    online
    dd dent, 14.09.2021 16:12
    +3
    Ой та сдыхались и хорошо, и $ норм и игрок чудил бы
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    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 14.09.2021 16:06
    0
    Експерт де?
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