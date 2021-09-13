ВИДЕО. Фантастический гол Жерсона Родригеша в первом матче за Труа

Накануне люксембуржский легионер «Труа» Жерсон Родригеш, недавно арендованный у «Динамо», отметился дебютом во французской Лиге 1, причем сразу же отличился забитым мячом.
На 50-й минуте Родригеш открыл счет в поединке против «Меца», замкнув в касание фланговую передачу в штрафную.
🎥 Le résumé complet du match d’hier face à Metz 👉 https://t.co/KqHXhiQ9WS— ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 13, 2021
👇 L’ouverture du score libératrice signée @gerson7lux, sur un bon ballon d’une autre recrue : @xchavalerin23 !#FCMESTAC 0-2#TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/5UEOFe8Kdw
Напомним, по неофициальной информации «Труа» арендовал Родригеша у «Динамо» за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 4 миллиона.
Источник — Sport.ua
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Артистичный, это в духе Родригеша!
Жаль, что из за характера, не вырос в большую звезду.
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