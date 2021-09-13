ВИДЕО. Фантастический гол Жерсона Родригеша в первом матче за Труа

Арендованный у «Динамо» вингер прекрасно себя проявил в дебюте

  • 13.09.2021 17:29
  • 4223 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Фантастический гол Жерсона Родригеша в первом матче за Труа
© ФК Труа. Жерсон Родригеш

Накануне люксембуржский легионер «Труа» Жерсон Родригеш, недавно арендованный у «Динамо», отметился дебютом во французской Лиге 1, причем сразу же отличился забитым мячом.

На 50-й минуте Родригеш открыл счет в поединке против «Меца», замкнув в касание фланговую передачу в штрафную.

Напомним, по неофициальной информации «Труа» арендовал Родригеша у «Динамо» за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 4 миллиона.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Metall86Kh
    online
    Metall86Kh, 13.09.2021 17:35
    +9
    А что в этом голе фантастического не понятно!
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    adidas777
    online
    adidas777, 13.09.2021 17:51
    +6
    Отличный гол!
    Артистичный, это в духе Родригеша!
    Жаль, что из за характера, не вырос в большую звезду.
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    fedd1979
    fedd1979, 13.09.2021 18:03
    +2
    Мати рідна, що тут фантастичного???
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 13.09.2021 18:22
    -1
    Metall86Kh, 13.09.2021 17:35
    А что в этом голе фантастического не понятно!
    ... що після динамівської школи - в ворота попав...
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 18:24
    -3
    Ушёл с гнилого клюба и сразу заиграл футбольными красками
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    Heyter
    Heyter, 13.09.2021 17:49
    -3
    Пфф,На блюдечке выклали, там бы и калека забил...
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    Олег Молодов
    Олег Молодов, 13.09.2021 17:47
    -3
    Я такие клепал в детские годы.. Что здесь фантастического для профи?
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    steelmaker
    steelmaker, 13.09.2021 17:41
    -5
    Metall86Kh, 13.09.2021 17:35
    А что в этом голе фантастического не понятно!
    попробуй повторить и забить в прыжке с касания - может, тогда дойдет.
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