ВИДЕО. Фантастический гол Жерсона Родригеша в первом матче за Труа

Накануне люксембуржский легионер «Труа» Жерсон Родригеш, недавно арендованный у «Динамо», отметился дебютом во французской Лиге 1, причем сразу же отличился забитым мячом.

На 50-й минуте Родригеш открыл счет в поединке против «Меца», замкнув в касание фланговую передачу в штрафную.

🎥 Le résumé complet du match d’hier face à Metz 👉 https://t.co/KqHXhiQ9WS

👇 L’ouverture du score libératrice signée @gerson7lux, sur un bon ballon d’une autre recrue : @xchavalerin23 !#FCMESTAC 0-2#TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/5UEOFe8Kdw — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 13, 2021

Напомним, по неофициальной информации «Труа» арендовал Родригеша у «Динамо» за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 4 миллиона.