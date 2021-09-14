Юношеская Лига УЕФА. Динамо стартовало в группе с разгромной победы

Более чем успешный старт в международном турнире

  • 14.09.2021 17:50
  • 4241 просмотр
  • 3 комментария
Юношеская Лига УЕФА. Динамо стартовало в группе с разгромной победы
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо U-19» открыло для себя групповой этап Юношеской Лиги УЕФА домашним поединком против «Бенфики» U-19.

И хозяева сумели добыть уверенную победу 4:0. Отличились защитник Антон Боль, а также хавбеки Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.

Юношеские команды «Баварии» и «Барселоны» свой матч группы завершат позже.

Юношеская Лига УЕФА. 1-й тур

Динамо U-19 - Бенфика U-19 4:0
Голы: Боль, 8, Бражко, 65 (с пен), Волошин, 79, Диалло, 80

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцык, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fangold
    online
    Fangold, 14.09.2021 18:16
    -2
    Гроші вбили футбол, не можна ніде футбол подивитись, це при тому що сучасні технології дозволяють ставити на паузу, перемотувати вперед, як же задовбали ці телетрансляції
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 14.09.2021 18:02
    +4
    Хороший результат, теперь хорошо бы основной команде сыграть на уровне
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    Sauron
    Sauron, 14.09.2021 17:52
    +7
    Круто!
    Бенфіка - один із фаворитів турніру.
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