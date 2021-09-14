Юношеская Лига УЕФА. Динамо стартовало в группе с разгромной победы

«Динамо U-19» открыло для себя групповой этап Юношеской Лиги УЕФА домашним поединком против «Бенфики» U-19.
И хозяева сумели добыть уверенную победу 4:0. Отличились защитник Антон Боль, а также хавбеки Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.
Юношеские команды «Баварии» и «Барселоны» свой матч группы завершат позже.
Юношеская Лига УЕФА. 1-й тур
Динамо U-19 - Бенфика U-19 4:0
Голы: Боль, 8, Бражко, 65 (с пен), Волошин, 79, Диалло, 80
Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцык, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)
Источник — Sport.ua
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