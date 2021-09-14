Нападающий от Бога. Вернидуб назвал, какого форварда хотело Динамо

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что нападающий Джасурбек Яхшибоев в прошлом году находился в сфере интересов киевского «Динамо»:

«Джасурбек Яхшибоев? Я этого футболиста очень хорошо знаю. Мне когда сказали, что есть шанс, чтобы он появился здесь, я был двумя руками за. Я его хорошо знаю, его сильные качества. Это нападающий от Бога.

Одно время его хотели в «Динамо» Киев. Не знаю, почему он там не оказался. Но рад, что он тут. Вместе с Янсане они помогут клубу. Это футболисты очень хорошего уровня».

Узбекский футболист перебрался в «Шериф» на правах аренды из польской «Легии» летом 2021 года. Ранее Яхшибоев работал с Юрием Вернидубом также и в солигорском «Шахтере».