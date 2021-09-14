Нападающий от Бога. Вернидуб назвал, какого форварда хотело Динамо

Джасурбек Яхшибоев в прошлом году находился в сфере интересов киевлян

  • 14.09.2021 00:42
  • 1156 просмотров
  • 1 комментарий
Нападающий от Бога. Вернидуб назвал, какого форварда хотело Динамо
© ФК Шериф Тирасполь. Джасурбек Яхшибоев

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что нападающий Джасурбек Яхшибоев в прошлом году находился в сфере интересов киевского «Динамо»:

«Джасурбек Яхшибоев?  Я этого футболиста очень хорошо знаю. Мне когда сказали, что есть шанс, чтобы он появился здесь, я был двумя руками за. Я его хорошо знаю, его сильные качества. Это нападающий от Бога.

Одно время его хотели в «Динамо» Киев. Не знаю, почему он там не оказался. Но рад, что он тут. Вместе с Янсане они помогут клубу. Это футболисты очень хорошего уровня».

Узбекский футболист перебрался в «Шериф» на правах аренды из польской «Легии» летом 2021 года. Ранее Яхшибоев работал с Юрием Вернидубом также и в солигорском «Шахтере».

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 14.09.2021 00:52
    0
    топарь Джасурбек Яхшибоев, вне всяких сомнений
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