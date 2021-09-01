Трансферная лихорадка, Витиньо в Динамо, Гризманн в Атлетико, матчи Кубка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 августа.

1. Как закрывается трансферное окно. Самые последние переходы лета. LIVE

Sport.ua в режиме LIVE следит за трансферным дедлайном в Европе

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с бразильцем Витиньо

Трудовое соглашение 22-летнего форварда рассчитано на пять лет

2B. ФОТО. Новичок Динамо выбрал игровой номер и оригинально пояснил свой выбор

22-летний бразильский форвард Витиньо будет играть в футболке с номером 22

3A. ОФИЦИАЛЬНО. В последнюю минуту. Гризманн вернулся в Атлетико из Барселоны

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро

3B. Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист по странной причине

31-летний Жо принял решение уйти из харьковского клуба по личным мотивам

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон будет играть до конца сезона в аренде за Труа

По итогам прошлого сезона «Труа» выиграл Лигу 2 и повысился в классе

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский клуб арендовал нападающего киевского Динамо

Бенито отправляется на правах аренды в «Горицу»

5. Кубок Украины. Волынь выиграла битву у Карпат, победы Оболони и Альянса

Пройшли матчи третьего раунда Кубка Украины

6A. На счету Украины 67 медалей. Сборная занимает пятое место на Паралимпиаде

Очередной урожайный день в Токио

6B. Украинские легкоатлеты завоевали золото и серебро благодаря протесту

Представители паралимпийской сборной Украины вовремя подали протест

6C. Украинский протест на Паралимпиаде вызвал бурю ненависти в Twitter

Украина вышла на первое место в трендах Малайзии

6D. Их очень обидели. Малайзийцы атаковали страницы украинских параатлетов

Был удовлетворен протест Украины в соревнованиях Паралимпиады-2020

7A. Сборная Украины узнала соперников по отборочной группе ЧМ-2023

Команда Айнарса Багатскиса сыграет в группе G с Испанией, Грузией и Северной Македонией

7B. Украина может сыграть против России во 2-м раунде квалификации ЧМ-2023

Жеребьевка определила команды Украины и России в соседние группы G и H

8A. Костюк не смогла обыграть 17-ю сеяную на старте US Open

Марта уступила более высокорейтинговой теннисистке в первом круге

8B. Харьковский Жилстрой-1 выиграл матч Лиги чемпионов на Кипре

Победу украинской команде принесли точные удары Ольги Овдийчук и Ольги Бойченко

9A. ПЕТРАКОВ: «Не знаю, как Казахстан, но Украина хочет поехать в Катар»

И.о. главного тренера сборной Украины – о предстоящих матчах отбора ЧМ-2022

9B. Ярмоленко и Петраков провели пресс-конференцию на украинском языке

При Шевченко такого не было

10. Неожиданный дебютант сборной при Петракове. Кто такой Тарас Качараба?

Sport.ua – о 26-летнем центрбеке, получившем первый вызов в национальную команду