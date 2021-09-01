Трансферная лихорадка, Витиньо в Динамо, Гризманн в Атлетико, матчи Кубка

Главные новости за 31 августа на Sport.ua

  • 01.09.2021 07:25
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Трансферная лихорадка, Витиньо в Динамо, Гризманн в Атлетико, матчи Кубка
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 августа.

1. Как закрывается трансферное окно. Самые последние переходы лета. LIVE
Sport.ua в режиме LIVE следит за трансферным дедлайном в Европе

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с бразильцем Витиньо
Трудовое соглашение 22-летнего форварда рассчитано на пять лет

2B. ФОТО. Новичок Динамо выбрал игровой номер и оригинально пояснил свой выбор
22-летний бразильский форвард Витиньо будет играть в футболке с номером 22

3A. ОФИЦИАЛЬНО. В последнюю минуту. Гризманн вернулся в Атлетико из Барселоны
Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро

3B. Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист по странной причине
31-летний Жо принял решение уйти из харьковского клуба по личным мотивам

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон будет играть до конца сезона в аренде за Труа
По итогам прошлого сезона «Труа» выиграл Лигу 2 и повысился в классе

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский клуб арендовал нападающего киевского Динамо
Бенито отправляется на правах аренды в «Горицу»

5. Кубок Украины. Волынь выиграла битву у Карпат, победы Оболони и Альянса
Пройшли матчи третьего раунда Кубка Украины

6A. На счету Украины 67 медалей. Сборная занимает пятое место на Паралимпиаде
Очередной урожайный день в Токио

6B. Украинские легкоатлеты завоевали золото и серебро благодаря протесту
Представители паралимпийской сборной Украины вовремя подали протест

6C. Украинский протест на Паралимпиаде вызвал бурю ненависти в Twitter
Украина вышла на первое место в трендах Малайзии

6D. Их очень обидели. Малайзийцы атаковали страницы украинских параатлетов
Был удовлетворен протест Украины в соревнованиях Паралимпиады-2020

7A. Сборная Украины узнала соперников по отборочной группе ЧМ-2023
Команда Айнарса Багатскиса сыграет в группе G с Испанией, Грузией и Северной Македонией

7B. Украина может сыграть против России во 2-м раунде квалификации ЧМ-2023
Жеребьевка определила команды Украины и России в соседние группы G и H

8A. Костюк не смогла обыграть 17-ю сеяную на старте US Open
Марта уступила более высокорейтинговой теннисистке в первом круге

8B. Харьковский Жилстрой-1 выиграл матч Лиги чемпионов на Кипре
Победу украинской команде принесли точные удары Ольги Овдийчук и Ольги Бойченко

9A. ПЕТРАКОВ: «Не знаю, как Казахстан, но Украина хочет поехать в Катар»
И.о. главного тренера сборной Украины – о предстоящих матчах отбора ЧМ-2022

9B. Ярмоленко и Петраков провели пресс-конференцию на украинском языке
При Шевченко такого не было

10. Неожиданный дебютант сборной при Петракове. Кто такой Тарас Качараба?
Sport.ua – о 26-летнем центрбеке, получившем первый вызов в национальную команду

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Источник — Sport.ua

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