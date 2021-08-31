Кубок Украины. Волынь выиграла битву у Карпат, победы Оболони и Альянса

Пройшли матчи третьего раунда Кубка Украины

  • 31.08.2021 21:44
  • 3519 просмотров
  • 12 комментариев
Кубок Украины. Волынь выиграла битву у Карпат, победы Оболони и Альянса
© ПФЛ

Сегодня, 31 августа прошли матчи 1/32 финала Кубка Украины. Клубы УПЛ на этой стадии еще не были представлены.

«Эпицентр» – «Нива» Тернополь – 1:0
Гол: Барбоса 29

«Буковина» - «Прикарпатье» - 1:1, по пенальти – 2:4
Голы: Сальбак 58 – Цюцюра 33

«Никополь» - «Таврия» - 0:3
Голы: Ковалев 12, 47, Белоконь 83

«Чернигов» - «Альянс» - 1:5
Голы: Порохня 86 – Карноза 14, Шмигельский 34, Агапов 82, Загинайлов 89 (с пенальти), Пиднебенной 90+4

«Балканы» - «ВПК-Агро» - 1:3 (в овертайме)
Голы: Приемов 90+4 – Будняк 47, Кулиш 94, Де Паула 100

«Металлург Запорожье» - «Горняк-Спорт» - 2:3
Голы: Могильный 18, 29 – Ямполь 32, Яворский 34, 51

«Карпаты» Львов – «Волынь» - 2:3 (в овертайме)
Голы: Кожанов 90+3, Галенков 111 – Сасовский 56, Ляшенко 94, Кузнечиков 106

«ЛНЗ Черкассы» - «Олимпик» Донецк – 2:1
Голы: Сторчоус 74, Галенко 90 – Белый 62 (с пенальти)

«Оболонь» - «Полесье» - 1:0
Гол: Щебетун 65

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 22:43
    0
    Всё логично и закономерно.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
    Олег Судак, 31.08.2021 22:42
    0
    aleks19826, 31.08.2021 22:34
    Галенко чортяка на додаткових і за Карпати поклав і за лнз Черкаси. О це чувак бабло заробляє!!!!!!
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 31.08.2021 22:34
    +2
    Галенко чортяка на додаткових і за Карпати поклав і за лнз Черкаси. О це чувак бабло заробляє!!!!!!
    Ссылка
    AndyQD
    AndyQD, 31.08.2021 22:24
    +2
    Все результаты дня закономерны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 31.08.2021 22:07
    -1
    Айвенго, 31.08.2021 21:53
    Волинські молоді пацани показали як треба грати у футбол вчорашнім "зіркам " Волині, які втікли разом з тренером у Карпати. Молодці !!!!
    Дуже класна молодь у Волині!
    Сьогодні в цьому ще раз переконався.
    Волинь багата на футбольні таланти і просто зобов'язана повернутись в УПЛ!
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    Айвенго
    Айвенго, 31.08.2021 21:53 (изменен)
    0
    Волинські молоді пацани показали як треба грати у футбол вчорашнім "зіркам " Волині, які втікли разом з тренером у Карпати. Молодці !!!!
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 31.08.2021 21:48
    +1
    kaka, 31.08.2021 19:46
    хочу посмотреть реакцию московитян если Таврия будет представлять Украину в еврокубках.... Таврия Симферополь Украина
    Шериф ПМР уже несколько лет играет и никого это не чешет.)
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 31.08.2021 21:47
    -3
    Молодці брати волиняни! Порвали це дохле недорозуміння!
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    kaka
    kaka, 31.08.2021 20:24
    +6
    maxno, 31.08.2021 20:19
    Кто хочет выйти в УПЛ в этом году на кубок Украины не лезет высоко .
    смешно-уже сейчас ясно-что это Металл и Кривбасс
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    maxno
    online
    maxno, 31.08.2021 20:19
    -3
    Кто хочет выйти в УПЛ в этом году на кубок Украины не лезет высоко .
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    Dynamo Kyiv
    Dynamo Kyiv, 31.08.2021 19:49
    +3
    kaka, 31.08.2021 19:46
    хочу посмотреть реакцию московитян если Таврия будет представлять Украину в еврокубках.... Таврия Симферополь Украина
    Взрыв жопы!!!
    Ссылка
    kaka
    kaka, 31.08.2021 19:46
    +7
    хочу посмотреть реакцию московитян если Таврия будет представлять Украину в еврокубках.... Таврия Симферополь Украина
    Ссылка
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