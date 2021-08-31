Кубок Украины. Волынь выиграла битву у Карпат, победы Оболони и Альянса

Сегодня, 31 августа прошли матчи 1/32 финала Кубка Украины. Клубы УПЛ на этой стадии еще не были представлены.
«Эпицентр» – «Нива» Тернополь – 1:0
Гол: Барбоса 29
«Буковина» - «Прикарпатье» - 1:1, по пенальти – 2:4
Голы: Сальбак 58 – Цюцюра 33
«Никополь» - «Таврия» - 0:3
Голы: Ковалев 12, 47, Белоконь 83
«Чернигов» - «Альянс» - 1:5
Голы: Порохня 86 – Карноза 14, Шмигельский 34, Агапов 82, Загинайлов 89 (с пенальти), Пиднебенной 90+4
«Балканы» - «ВПК-Агро» - 1:3 (в овертайме)
Голы: Приемов 90+4 – Будняк 47, Кулиш 94, Де Паула 100
«Металлург Запорожье» - «Горняк-Спорт» - 2:3
Голы: Могильный 18, 29 – Ямполь 32, Яворский 34, 51
«Карпаты» Львов – «Волынь» - 2:3 (в овертайме)
Голы: Кожанов 90+3, Галенков 111 – Сасовский 56, Ляшенко 94, Кузнечиков 106
«ЛНЗ Черкассы» - «Олимпик» Донецк – 2:1
Голы: Сторчоус 74, Галенко 90 – Белый 62 (с пенальти)
«Оболонь» - «Полесье» - 1:0
Гол: Щебетун 65
Источник — Sport.ua
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