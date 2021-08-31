Харьковский Жилстрой-1 выиграл матч Лиги чемпионов на Кипре

Победу украинской команде принесли точные удары Ольги Овдийчук и Ольги Бойченко

  • 31.08.2021 18:51
  • 484 просмотра
  • 2 комментария
Харьковский Жилстрой-1 выиграл матч Лиги чемпионов на Кипре
© ФК Жилстрой-1

Отчет о матче читайте немного позже ...

Женская Лига чемпионов по футболу. Второй квалификационый раунд. Первый матч 

Аполлон (Лимассол, Кипр) - Жилстрой-1 (Харьков, Украина) - 1:2

 Фрида (29) - Овдийчук (11), Бойченко (88)

 Шевчук (73)

«Аполлон»: Болдуин, Абрамо, Лестер, Виско, Локвуд, Рикс, Фонсека (Спетсмарк, 46), Хагман (Панайоту, 69), Сигфусдоттир, Гмирова, Фрида 

«Жилстрой-1»: Гамзе Яман, Алексанян, Шматко, Басанская (Кочнева, 45), Хаванская, Шевчук (Анна Воронина, 79), Апанащенко, Петрик, Бойченко, Овдийчук, Садикоглу

Арбитр: Катарина Кампуш (Португалия)

Стадион: «Цирион» (Лимассол, Кипр)

АПОЛЛОН - ЖИЛСТРОЙ-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 31.08.2021 20:17
    0
    Фантастика! Местным хоть перевели название клуба? А то начнут так девочек называть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 31.08.2021 20:08
    +1
    Одобрям
    Ссылка
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