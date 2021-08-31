Харьковский Жилстрой-1 выиграл матч Лиги чемпионов на Кипре

Отчет о матче читайте немного позже ...
Женская Лига чемпионов по футболу. Второй квалификационый раунд. Первый матч
Аполлон (Лимассол, Кипр) - Жилстрой-1 (Харьков, Украина) - 1:2
Фрида (29) - Овдийчук (11), Бойченко (88)
Шевчук (73)
«Аполлон»: Болдуин, Абрамо, Лестер, Виско, Локвуд, Рикс, Фонсека (Спетсмарк, 46), Хагман (Панайоту, 69), Сигфусдоттир, Гмирова, Фрида
«Жилстрой-1»: Гамзе Яман, Алексанян, Шматко, Басанская (Кочнева, 45), Хаванская, Шевчук (Анна Воронина, 79), Апанащенко, Петрик, Бойченко, Овдийчук, Садикоглу
Арбитр: Катарина Кампуш (Португалия)
Стадион: «Цирион» (Лимассол, Кипр)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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