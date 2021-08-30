Аполлон - Жилстрой-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов

  • 30.08.2021 23:15
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Аполлон - Жилстрой-1. Текстовая трансляция матча
© ФК Жилстрой-1

Во вторник 31 августа в Лимассоле (Кипр) состоится первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов, в котором сыграют чемпион Украины харьковский «Жилстрой-1» и местный клуб «Аполлон».

Обе команды успешно преодолели первый раунд. Харьковчанки одержали две победы в группе 10 над НСА «София» (Болгария) 5:1 и «Помурье» (Словения) 4:1. Киприотки в группе 6 у себя дома в Лимассоле в полуфинале в дополнительное время сломили сопротивление белорусского «Динамо» (Минск) 2:0. А затем в финале группы обыграли российский ЦСКА (Москва) 2:1. Теперь на кону выход в групповой этап Лиги чемпионов. Победитель в этой паре определится по сумме двух матчей. 

Начало встречи «Аполлон» - «Жилстрой-1» в 18.00 по киевскому времени. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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