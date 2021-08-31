ФОТО. Новичок Динамо выбрал игровой номер и оригинально пояснил свой выбор

22-летний бразильский форвард Витиньо будет играть в футболке с номером 22

  • 31.08.2021 21:05
  • 9362 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. Новичок Динамо выбрал игровой номер и оригинально пояснил свой выбор
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Бразильский нападающий Витиньо после подписания пятилетнего контракта с киевским «Динамо» определился с игровым номером.

22-летний новичок Динамо выбрал игровой номер 22 и оригинально пояснил свой выбор:

«Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи».

ВИТИНЬО: «Я выбрал Динамо, потому что это великий европейский клуб»

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Источник — ФК Динамо Киев

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 31.08.2021 22:34
    -1
    Igor Krasnenko, 31.08.2021 22:32
    твой шахрай с минаем обосрался что ты пеперь потехи ищешь на динамовских новостях ?
    Ну очень любит это тело быть заплёванным
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 31.08.2021 22:32
    0
    Face Control, 31.08.2021 22:15
    Для сов автобусных это трансфер мирового масштаба.
    твой шахрай с минаем обосрался что ты пеперь потехи ищешь на динамовских новостях ?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 22:23
    -2
    adidas777, 31.08.2021 22:22
    Я буду ржать, если он поимеет твоих кротов в первом же матче
    А если будет наоборот, что ты с собой сделаешь автобусник?
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 31.08.2021 22:22
    -1
    Face Control, 31.08.2021 22:15
    Для сов автобусных это трансфер мирового масштаба.
    Я буду ржать, если он поимеет твоих кротов в первом же матче
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 22:15
    -2
    Для сов автобусных это трансфер мирового масштаба.
    Ссылка
    ALM
    ALM, 31.08.2021 21:24
    +4
    В клубе его будут "Витя" звать
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 31.08.2021 21:21
    -4
    длина члена?
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    cucumber
    online
    cucumber, 31.08.2021 21:12
    -2
    худенький какой то, как донецкая молодежь
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