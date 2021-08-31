ФОТО. Новичок Динамо выбрал игровой номер и оригинально пояснил свой выбор

Бразильский нападающий Витиньо после подписания пятилетнего контракта с киевским «Динамо» определился с игровым номером.
22-летний новичок Динамо выбрал игровой номер 22 и оригинально пояснил свой выбор:
«Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи».
ВИТИНЬО: «Я выбрал Динамо, потому что это великий европейский клуб»
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Источник — ФК Динамо Киев
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