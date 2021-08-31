ВИТИНЬО: «Я выбрал Динамо, потому что это великий европейский клуб»

Бразильский нападающий Витиньо после подписания пятилетнего контракта с киевским «Динамо» дал свое первое интервью в качестве футболиста клуба:
– Первые впечатления замечательные, я уже два дня в Киеве, мне здесь очень нравится, «Динамо» также производит самое лучшее впечатление.
– У вас были другие варианты продолжения карьеры, почему выбрали именно «Динамо»?
– Это было моим личным предпочтением. Я выбрал «Динамо», потому что это великий европейский клуб. Когда мне предложили перейти сюда, я сразу согласился.
– Каких бразильских футболистов, которые играли в Украине, вы знаете?
– Данило Силву, который стоит рядом. Нужно много работать, чтобы играть, так, как он. Надеюсь, у меня это получится. Хочу вместе с остальными ребятами приносить пользу команде и делать для нее что-то хорошее.
– Расскажите о вашей любимой позиции на поле и сильных качествах.
– Я беру пример с Неймара и Роналдиньо, стремлюсь играть, как они. Если буду много работать, верю, что у меня это получится в «Динамо».
– Подписав контракт с «Динамо», вы впервые уехали так далеко от дома?
– Конечно. Для меня здесь все ново, поэтому в первую очередь для меня важно адаптироваться к новым условиям, максимально выкладываться на поле на тренировках и помогать «Динамо». Рассчитываю серьезно здесь поработать.
– Как считаете, сколько времени вам понадобится на адаптацию, чтобы влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям тренерского штаба?
– Я – командный игрок, поэтому партнеры для меня важны. Также буду внимательно слушать, что хочет от меня видеть тренер. Думаю, адаптируюсь быстро. Конечно же, буду прислушиваться к советам Данилы Силвы и советоваться с ним по телефону, если будут вопросы.
– Почему выбрали для себя 22-й номер?
– Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи.
– Вы в «Динамо» на 5 лет, каких целей планируете достичь с командой?
– Прежде всего, хочу адаптироваться в команде и каждый год становиться чемпионом, завоевывая трофеи.
– В ближайшие дни вы уедете в Бразилию или останетесь в Украине ждать сбора команды после матчей национальных команд?
– Останусь в Украине и буду усердно работать в ожидании партнеров.
Источник — ФК Динамо Киев
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