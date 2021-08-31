ВИТИНЬО: «Я выбрал Динамо, потому что это великий европейский клуб»

Бразильский нападающий подписал пятилетний контракт с киевским клубом

  • 31.08.2021 20:44
  • 1518 просмотров
  • 5 комментариев
ВИТИНЬО: «Я выбрал Динамо, потому что это великий европейский клуб»
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Бразильский нападающий Витиньо после подписания пятилетнего контракта с киевским «Динамо» дал свое первое интервью в качестве футболиста клуба:

– Первые впечатления замечательные, я уже два дня в Киеве, мне здесь очень нравится, «Динамо» также производит самое лучшее впечатление.

– У вас были другие варианты продолжения карьеры, почему выбрали именно «Динамо»?

– Это было моим личным предпочтением. Я выбрал «Динамо», потому что это великий европейский клуб. Когда мне предложили перейти сюда, я сразу согласился.

– Каких бразильских футболистов, которые играли в Украине, вы знаете?

– Данило Силву, который стоит рядом. Нужно много работать, чтобы играть, так, как он. Надеюсь, у меня это получится. Хочу вместе с остальными ребятами приносить пользу команде и делать для нее что-то хорошее.

– Расскажите о вашей любимой позиции на поле и сильных качествах.

– Я беру пример с Неймара и Роналдиньо, стремлюсь играть, как они. Если буду много работать, верю, что у меня это получится в «Динамо».

– Подписав контракт с «Динамо», вы впервые уехали так далеко от дома?

– Конечно. Для меня здесь все ново, поэтому в первую очередь для меня важно адаптироваться к новым условиям, максимально выкладываться на поле на тренировках и помогать «Динамо». Рассчитываю серьезно здесь поработать.

– Как считаете, сколько времени вам понадобится на адаптацию, чтобы влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям тренерского штаба?

– Я – командный игрок, поэтому партнеры для меня важны. Также буду внимательно слушать, что хочет от меня видеть тренер. Думаю, адаптируюсь быстро. Конечно же, буду прислушиваться к советам Данилы Силвы и советоваться с ним по телефону, если будут вопросы.

– Почему выбрали для себя 22-й номер?

– Эта цифра является сумой дней рождений сына и других членов семьи.

– Вы в «Динамо» на 5 лет, каких целей планируете достичь с командой?

– Прежде всего, хочу адаптироваться в команде и каждый год становиться чемпионом, завоевывая трофеи.

– В ближайшие дни вы уедете в Бразилию или останетесь в Украине ждать сбора команды после матчей национальных команд?

– Останусь в Украине и буду усердно работать в ожидании партнеров.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 31.08.2021 21:09
    -1
    епааа...рогопилы аж потекли от таких слов Вити
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 31.08.2021 21:02
    0
    Pop Pop, 31.08.2021 20:54
    Попутал что-то)Великий европейский клуб это Барселона и т.д...
    А чому не Челсі, або сіті...? Або ПСЖ, які взували ту вєлікую барсу??? Баварія, яка їм 8 м'ячів закатила.
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 31.08.2021 21:00
    0
    Отже, я зрозумів вцілому. Виходить, насправді він хотів в Динамо, а не тому що у Франції не захотіли за нього більші бабки давати.
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    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 20:58
    -1
    Pop Pop, 31.08.2021 20:54
    Попутал что-то)Великий европейский клуб это Барселона и т.д...
    Динамо в этом же ряду, просто немного затормозило. Скоро наверстает упущенное.
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 31.08.2021 20:54
    0
    Попутал что-то)Великий европейский клуб это Барселона и т.д...
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