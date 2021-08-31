Неожиданный дебютант сборной при Петракове. Кто такой Тарас Качараба?

Практически сразу после своего назначения исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков удивил многих вызовом в национальную команду двух потенциальных ее дебютантов – защитника Тараса Качарабы и нападающего Даниила Сикана. И если 20-летний форвард «Шахтера» перманентно находится в фокусе внимания украинских болельщиков, то вот о 26-летнем центрбеке пражской «Славии» наверняка наслышаны немногие.

Что ж, попробуем исправить этот пробел, а заодно и найдем ответ на вопрос, кто же такой Тарас Качараба, который в 26 лет может дебютировать в национальной сборной Украины.

Начинал во Львове, базу получил в «Шахтере»

Тарас Качараба родился 7 января 1995 года в Жидачове Львовской области. Делать первые шаги в футболе начинал в специализированной школе-интернате спортивного профиля, которая входит в состав Львовского профессионального колледжа спорта, а затем подписал договор о спортивной подготовке с «Карпатами» (непрофессиональный контракт). Однако достаточно быстро Качараба через выступления за юношеские сборные Украины попал «на карандаш» скаутам академии «Шахтера», и получил приглашение перебраться в Донецк. Поговаривали, что за трансфер «Карпаты» получили порядка 30 тысяч долларов. В структуре «горняков» Тарас оказался в 17 лет, после чего активно привлекался к матчам юношеских команд «Шахтера», а также к играм за «Шахтер-3», который был расформирован в 2015 году.

Как и многие талантливые игроки из структуры «Шахтера», пробиться в первую команду донецкого клуба непосредственно из академии Качараба не сумел. Летом 2014 года он был отдан в аренду «Говерле», где под руководством Вячеслава Грозного 30 августа дебютировал в украинской Премьер-лиге в домашнем поединке против «Олимпика» (0:1), выйдя в стартовом составе своей команды. На 89-й минуте того матча получил «горчичник», а всего в сезоне-2014/15, по итогам которого «Говерла» сумела сохранить прописку в УПЛ, провел 14 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом.

После этого Качараба, которому на тот момент было уже 20 лет, вернулся в «Шахтер», но шансов дебютировать и проявить себя в первой команде сперва у Мирчи Луческу, а затем и у сменившего его Паулу Фонсеки не получил. Летом 2017 года Тарас вновь-таки на правах аренды перешел в «Зирку», где за полгода отыграл в 16 матчах в рамках УПЛ, являясь ключевым футболистом команды. После очередного возвращения в «Шахтер» Качараба, не пожелав продолжать карьеру в Украине, дождался приглашения из-за границы, и уехал в аренду в чешский «Слован».

«Я выбрал немного другой вектор развития. В связи с военными действиями в стране не было стабильности в чемпионате, поэтому хотелось попробовать чего-то нового. На данный момент я счастлив, что все так складывается, и я могу конкурировать в лучшей команде Чехии в компании с лучшими футболистами страны», - рассказывал впоследствии Качараба.

Брал пример с Ракицкого, отказался ехать в «Мариуполь»

Также центральный защитник признавался, что в «Говерле» и «Зирке» столкнулся с рядом сложностей, в том числе и с проблемами финансового характера, которые негативным образом сказывались на атмосфере внутри коллективов.



ФК Шахтер. Тарас Качараба (справа) против Фреда

«И в «Говерле», и в «Зирке» были сложные времена. Зарплату не платили, атмосфера удручающая, команды вели борьбу за выживание. Но все же, наверное, в «Говерле» было получше. 19 лет, первый опыт Премьер-лиги. Да и Закарпатье для меня как-то ближе Кропивницкого», - говорил Качараба.

Уезжать в Европу молодой защитник захотел с целью проявить себя, а затем либо вернуться в «Шахтер» для шанса заиграть в первой команде, либо остаться за границей, имея возможность строить карьеру в тамошних клубах. Как и у многих воспитанников «горняков», у Качарабы была возможность продолжить карьеру в «Мариуполе» на условиях аренды, однако Тарас от такого варианта отказался.

«Я мог оказаться в «Мариуполе», но не захотел туда идти. Понимал, что если пойду, то обратно в «Шахтер» дороги не будет. Нужно быть на голову сильнее всех, чтобы вернуться из «Мариуполя» в «Шахтер». Поэтому я пошел другим путем. И слава Богу, что на моем пути оказался «Слован», - откровенничал Качараба.

Примечательно и то, что в начале своей «горняцкой» карьеры Тарас, похоже, верил в способность пробиться в первую команду «Шахтера» из академии, а своим кумиром называл Ярослава Ракицкого, которому подобный трюк проделать удалось ранее.

«Мне очень нравится как Ракицкий играет в отборе. И первый пас у него классный. Персональных уроков от него я еще не получал, но постепенно хочу приблизиться по уровню игры к Ракицкому. Кстати, Ярослав тоже является примером того, как из юношей стать футболистом основы «Шахтера», - признавался совсем еще юный Качараба, который со временем все-таки пошел совсем по иному пути развития карьеры, нежели Ракицкий.

В Чехии освоился, хотел бы вернуться в «Шахтер»

Изначально в чешский «Слован» Качараба переходил на правах полуторагодичной аренды. Сам Тарас признавался, что не рассчитывал на чересчур длительное пребывание в Чехии, однако во втором сезоне в Либереце сумел стать основным игроком команды, и «Слован» начал вести переговоры с «Шахтером» о выкупе контракта защитника. Качараба хотел остаться в Чехии, так как успел перебраться в эту страну вместе с супругой и выучить язык.

Непростые переговоры «Слована» с «Шахтером» по Качарабе все-таки принесли результат. Клубы согласовали полноценный трансфер, а Тарас формализовал условия контракта, рассчитанного до лета 2022 года. К слову, «горняки» до сих пор сохраняют возможность заработать на Качарабе. В случае, если «Слован» перепродаст украинца в другой клуб, то «Шахтер» получит определенный процент от сделки. Более подробных экономических деталей договоренности между украинским и чешским клубом по Качарабе нет, так как стороны предпочли не афишировать условия сделки.

После трех лет, проведенных в «Словане», Качараба сменил клуб, подавшись на правах аренды в пражскую «Славию». Интерес к украинцу проявляла и «Спарта», но этому клубу не удалось договориться с «сине-белыми», и в итоге трансфер не состоялся. В «Славию» Качараба пришел в хорошее время, выиграв по итогам сезона-2020/21 два трофея – чемпионство и Кубок Чехии. А в новом сезоне украинец продолжает регулярно получать игровую практику, хотя иногда у него случаются и проблемы.

Одна из таковых произошла в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против «Ференцвароша». В первом матче, который проходил в Венгрии, Качараба стал автором автогола, хотя вина украинца в этой ситуации все-таки не столь значительна. Тарас пытался выбить мяч из-под ног соперника, направив его в сторону своего вратаря, и единственной оплошностью Качарабы было то, что передача пошла в направлении створа ворот. Впрочем, техническая ошибка кипера «Славии» в этом эпизоде все равно превалирует, хотя формально автогол все равно был записан на Качарабу…

Договор аренды по Качарабе у «Славии» истекает 31 декабря, и пражский клуб имеет опцию на выкуп трансфера украинца. Пока, как признавался сам Тарас, все идет к тому, что он станет полноправным футболистом чемпиона Чехии, а в будущем Качараба был бы не прочь вернуться в Украину, чтобы помочь «Шахтеру», который считает своим родным клубом.

«Не хочется загадывать. Безусловно, «Шахтер», без всякого преувеличения, - это родной для меня клуб. Я всегда слежу за ним и переживаю за ребят. Но сейчас я игрок «Славии», чемпионат продолжается, и я не имею морального права говорить о тех или иных вариантах, тем более что от «горняков» не было никаких предложений. Поживем – увидим», - говорил не так давно в одном из интервью Качараба.

Впрочем, из чемпионата Чехии двери открыты практически во все европейские лиги, а потому при удачном стечении обстоятельств Качараба может отбыть и в один из топ-чемпионатов. Ныне его оценочная стоимость составляет всего 800 тысяч евро, но потенциальный дебют за сборную, а также успешная игра в стане чемпиона Чехии (ныне Тарас является третьим в чемпионате Чехии по числу перехватов мяча с показателем 8,7 в пересчете на 90 минут игрового времени, достичь которого помогает его хорошая позиционная игра и неплохая стартовая скорость) способны вскоре увеличить ее в разы. Да и менеджеры «Славии» умеют выгодно продавать своих игроков – недавние примеры Томаша Соучека и Владимира Цоуфала, за которых «Вест Хэм» заплатил пражанам 16 и 6 миллионов евро, соответственно, чего стоят.

Играл у Петракова, отзывался о нем очень положительно

Вызов Качарабы в национальную сборную со стороны Петракова, помимо достойной игры центрбека в Чехии за «Славию», обусловлен еще и тем, что тренер прекрасно знаком с возможностями и личными качествами защитника. Благодаря этому наставник «сине-желтых» может смело рассчитывать на то, что Качараба отдаст все силы за тренера, а также постарается качественно выполнить все установки, которые тот озвучит перед командой и ним лично.



ФК Славия. Тарас Качараба

С Петраковым Качараба пересекался на уровне юношеских сборных. Сперва они пытались проявить себя на чемпионате Европы-2014, где сборная Украины U-19 заняла третье место в группе c Германией, Сербией и Болгарией, чего оказалось недостаточным для прохода в плей-офф турнира, но достаточным для квалификации на ЧМ-2015 U-20.

Спустя год после континентального первенства практически та же команда Петракова поехала в Новую Зеландию на юношеский мировой чемпионат, где сумела выиграть группу, обойдя команды США, Новой Зеландии и Мьянмы, но уже в 1/8 финала проиграла в серии послематчевых пенальти Сенегалу. Несмотря на то, что Виктор Коваленко с 5 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром того чемпионата мира, «сине-желтые» рано сошли с дистанции, хотя Петраков для себя выводы сделал, и привел обновленный состав юношеской сборной Украины к «золоту» чемпионата мира U-20 спустя четыре года в Польше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба (справа) в составе сборной Украины U-19

К слову, о Петракове Качараба отзывался очень лестно, давая понять, что несмотря на строгость этого тренера, тот имеет прекрасные отношения с подопечными.

«Впечатления от работы с тренерским штабом юношеской сборной? Максимально положительные – и не только от Петракова, но и от Анненкова. Мы вышли на Европу и мир – с Никитой Бурдой играли в паре. На ЧЕ-2014 в Венгрии обидно не вышли из группы. Сербы опередили на очко – мы немцам уступили (0:2), а они вничью сыграли (2:2). С пацанами нередко вспоминаем те времена в соцсетях. Банда была на загляденье – Яремчук, Беседин, Коваленко, Соболь, Харатин, Бурда, Сарнавский. Петраков хоть и строгий, но с ним было весело и много приколов».

«Теплые воспоминания от Новой Зеландии. Чего только стоит то, как мы добирались до Веллингтона! Летели через Стамбул, Гонконг и Австралию. Три пересадки, 36 часов. Другие часовые пояса, акклиматизация... Жаль, фарт отвернулся. Но Васильич (Петраков – прим. ред.) вынес урок и через четыре года новое поколение привел к золотым медалям», - рассказывал Качараба.

Как видим, многих нынешних игроков национальной сборной Качараба прекрасно знает по выступлениям за юношеские команды страны. Еще интересно, что самым талантливым футболистом своего поколения Тарас, как и многие другие, называет Виктора Коваленко. Его Качараба среди воспитанников академии «Шахтера» тех лет считает даже более талантливым, нежели Александра Зинченко.

«Кто выделялся в юношеской сборной? Однозначно Витя Коваленко. Он же выиграл «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира. Кто был круче в академии «Шахтера» - Коваленко или Зинченко? Снова Витя. Витя более талантливый, но Зина невероятно работоспособный, поэтому на сию минуту Зина достиг большего», - делился мнением Качараба.

И если с Коваленко ныне пересечься в национальной сборной Украины Качараба не сможет, потому как хавбек «Специи» не вызван на ближайшие матчи «сине-желтых» против Казахстана и Франции, то вот вместе с Зинченко, Яремчуком, Харатиным, Соболем и другими защитник должен постараться сделать все, чтобы наша команда улучшила шансы на попадание в финальную часть ЧМ-2022. Это то, ради чего Петраков и приходил в главную команду страны. И выполнение этой задачи позволит оправдать все кадровые решения Александра Васильевича, а еще, вероятно, убрать из его официальной должности обременительную приставку «и.о.»