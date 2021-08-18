Петраков довызвал Сикана и Качарабу в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, что довызвал в национальную команду двух игроков.

К объявленному ранее списку из 24 игроков присоединятся 26-летний защитник Тарас Качараба из пражской «Славии» и 20-летний форвард Даниил Сикан из донецкого «Шахтера». Для обоих это первый вызов в главную команду страны.

Кроме того, специалист включил в резервный список футболистов Сергея Булецу из луганской «Зари».

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.