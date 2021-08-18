Петраков довызвал Сикана и Качарабу в сборную Украины

Сергей Булеца добавлен в резервный список

  • 18.08.2021 10:08
  • 1846 просмотров
  • 9 комментариев
Петраков довызвал Сикана и Качарабу в сборную Украины
© ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, что довызвал в национальную команду двух игроков. 

К объявленному ранее списку из 24 игроков присоединятся 26-летний защитник Тарас Качараба из пражской «Славии» и 20-летний форвард Даниил Сикан из донецкого «Шахтера». Для обоих это первый вызов в главную команду страны.

Кроме того, специалист включил в резервный список футболистов Сергея Булецу из луганской «Зари».

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.

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Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hidalgo65
    online
    hidalgo65, 18.08.2021 10:44
    0
    Lucky Lucky, 18.08.2021 10:41
    это когда пол состава "чемпионов мира" было.
    а точнее какой матч?
    Ссылка
    Lucky Lucky
    Lucky Lucky, 18.08.2021 10:41
    0
    hidalgo65, 18.08.2021 10:34
    это,когда Шовковский был в запасе?Хороша перспективка
    это когда пол состава "чемпионов мира" было.
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    New Zealander
    New Zealander, 18.08.2021 10:38
    0
    Ну и желательно натурализировать Исмаили и Патрика для начала.
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    New Zealander
    New Zealander, 18.08.2021 10:38
    0
    Ещё бы надо довызвать Марлоса.
    Ссылка
    hidalgo65
    online
    hidalgo65, 18.08.2021 10:34
    0
    Lucky Lucky, 18.08.2021 10:26
    Уже сыграли на перспективу против Франции и Испании.
    это,когда Шовковский был в запасе?Хороша перспективка
    Ссылка
    Lucky Lucky
    Lucky Lucky, 18.08.2021 10:26
    0
    hidalgo65, 18.08.2021 10:21
    молодец,на перспективу
    Уже сыграли на перспективу против Франции и Испании.
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    hidalgo65
    online
    hidalgo65, 18.08.2021 10:21
    +1
    молодец,на перспективу
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    umnuy2
    umnuy2, 18.08.2021 10:18
    0
    Ещё и пусть с ю16 возьмёт откуда пришел и пару перспективных есть в ю14
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    trejd
    trejd, 18.08.2021 10:16
    +3
    ДАВАЙ!!! ВСЕХ своих Чемпионов вызывай пускай покажут как надо выигрывать!!!! Успеха!!!
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