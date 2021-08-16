Тренера нет, сборная есть. Известен расширенный состав на матчи отбора ЧМ

В основном списке – 24 футболиста, еще восемь игроков – в резервном

  • 16.08.2021 18:36
  • 2219 просмотров
  • 15 комментариев
Тренера нет, сборная есть. Известен расширенный состав на матчи отбора ЧМ
© УАФ

Комитет национальных сборных УАФ обнародовал расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки и участия в сентябрьских матчах национальной команды Украины.

В списке вызванных - 24 игрока. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - «Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - «Шахтер» Донецк), Тарас Качараба («Славия» Прага, Чехия) Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск).

Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

Заседание Исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос тренерского штаба национальной сборной, состоится в Доме футбола 17 августа.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет три матча. Против Казахстана (1 числа в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве) наша национальная команда сыграет в рамках отбора к чемпионату мира-2022, а 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.

Ранее сообщалось, что Андрея Шевченко, который не стал продолжать сотрудничество со сборной Украины после Евро-2020, на посту главного тренера заменит Александр Петраков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Семигайло
    online
    Володимир Семигайло, 16.08.2021 19:15
    0
    Хай тренує Павелко.Любий, поважаючий себе тренер не погодиться стати у керма збірною за такої ситуації.А друга кандидатура -Вацко,він вже давав коментарій з цього приводу.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
    ~ Viacheslav ~, 16.08.2021 19:14
    0
    Тот же состав что и при Шеве... Одно радует- натурализированых бразильцев нет...
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    Astra
    Astra, 16.08.2021 19:12
    0
    ))))) вот это цирк, похлеще игроков по игре с мячом ( цирк из россии).
    А кто составлял этот список с кого спрашивать где фамилии должности???
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 16.08.2021 19:11
    +1
    Vladislav Pohily, 16.08.2021 19:08
    Дивишся на склад і розумієш наскільки ж ми посередні. Кістяк - Шахта і ДК, які зливають всім більш-менш сильним командам і легіонери, які переважно гріють лавку, або виконують роль "стій отут й іноді підігруй в пас", як Зіна. Тільки Маліна і Яремчук виділяються із всього цього списку.
    Посмотри на состав шахтера в важных матчах квалификации ЛЧ . Даже те кого вызвали - лишние.
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 16.08.2021 19:09
    0
    Ёкарный Бабай, 16.08.2021 19:03
    А где Судаков?
    Пока нет тренера чтобы платить за его вызов, а запросы павелки даже ахметка не потянет.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 16.08.2021 19:08
    0
    Дивишся на склад і розумієш наскільки ж ми посередні. Кістяк - Шахта і ДК, які зливають всім більш-менш сильним командам і легіонери, які переважно гріють лавку, або виконують роль "стій отут й іноді підігруй в пас", як Зіна. Тільки Маліна і Яремчук виділяються із всього цього списку.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 16.08.2021 19:08
    0
    так и живем в говне потому что клоуны всеми процессами рулят(((
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.08.2021 19:05
    0
    Нашу сборную тренерует коллективный разум, а иногда коллективный маразм.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.08.2021 19:04
    0
    Fangold, 16.08.2021 18:55
    Має Петраков їх викликати, а не комітет, занад-то багато комітет на себе бере
    А походу по срокам тупо не успевают. Жесть просто
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.08.2021 19:03
    +1
    А где Судаков?
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
    Vitalii Leontiuk, 16.08.2021 19:01
    -2
    А Петряка немає навіть в резерві !! Не розумію чого його ігнорують завжди...🤔🤔🤔🤔
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 16.08.2021 18:58
    +2
    Я уже писал об этом: по настоящему не Петраков будет руководить сборной.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.08.2021 18:57
    0
    КПСС жив
    Ссылка
    Fangold
    online
    Fangold, 16.08.2021 18:55
    +2
    Має Петраков їх викликати, а не комітет, занад-то багато комітет на себе бере
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 16.08.2021 18:41
    +3
    Это и в правду какой-то сюр...
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