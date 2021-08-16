Тренера нет, сборная есть. Известен расширенный состав на матчи отбора ЧМ

Комитет национальных сборных УАФ обнародовал расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки и участия в сентябрьских матчах национальной команды Украины.

В списке вызванных - 24 игрока. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - «Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - «Шахтер» Донецк), Тарас Качараба («Славия» Прага, Чехия) Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск).

Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

Заседание Исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос тренерского штаба национальной сборной, состоится в Доме футбола 17 августа.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет три матча. Против Казахстана (1 числа в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве) наша национальная команда сыграет в рамках отбора к чемпионату мира-2022, а 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.

Ранее сообщалось, что Андрея Шевченко, который не стал продолжать сотрудничество со сборной Украины после Евро-2020, на посту главного тренера заменит Александр Петраков.