Стало известно имя нового тренера сборной Украины

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров — продолжит тренировать «Аль-Айн» из ОАЭ. До разрыва контракта дело так и не дошло.
На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.
Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился.
1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Но у нас при Павелке всё делается через одно место...
ФФУ сами в первую очередь облажались с Шевой, не сумев заранее элементарно договориться о продлении или расторжении контракта...
Кумовья хреновы!!!
Реброва же в этом случае именно подставили.
Так как все знали, что для него была сборная приоритет!
И если бы ему предложили контракт раньше, естественно он пошёл бы в сборную!
Слушай, а чего отличный Динамовский тренер не возглавил киевское шапито? Ну раз он отличный
Слушай, а чего отличный Динамовский тренер не возглавил киевское шапито? Ну раз он отличный
Вы в свой лучший год за 10 лет отбиваетесь от Ференцвароша))) Глотаете от Шахты 0-3 и упиваетесь бояркой от победы над ковидным Брюгге. То есть вы в свой лучший год все равно жалкие))
В ЛЧ судя по Интеру вчера будет очередное порно. И борьба за 3-4 очка в группе
Кстати 0-3 от Шахты было когда Динамо не дали отложить матч при наличии 2/3 состава ковидных. И плюс вонючий технарь с Ингульцом. И все это плюс 11 Порно будет с Монако Вы в ЛЕ будете унижены.
Мало того, он уже тренирует так Динамо.
Здоровья ему!
Слушай, а чего отличный Динамовский тренер не возглавил киевское шапито? Ну раз он отличный
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