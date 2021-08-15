Стало известно имя нового тренера сборной Украины

Специалист возглавит украинскую национальную команду 17 августа

  • 15.08.2021 15:53
  • 23011 просмотров
  • 74 комментария
Стало известно имя нового тренера сборной Украины
© УАФ. Александр Петраков

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров — продолжит тренировать «Аль-Айн» из ОАЭ. До разрыва контракта дело так и не дошло.

На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился.

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(132 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 17:22
    -1
    Даже не представляю как он будет руководить. Ведь что то внедрить или поменять за 2 недели невозможно. Тем более игроки все в клубах. Просто будет ИО до НГ. И поэтому всё будет зависеть от команды.
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 15.08.2021 17:17
    0
    Команди Петракова грають від оборони.На перспективу цей тренер не підходить,але після провального старту збірної на чемпіонат світу,команді вкрай потрібні очки.Доведеться терпіти не видовищну гру збірної заради очок.А потім прийде Ребров
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    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 15.08.2021 17:16
    +1
    gvs58, 15.08.2021 16:53
    Накінець призначили роботягу, а то до цього були лише фахівці, які, за великим рахунком, так нічого і не досягли!!! А ось темна конячка спрацює!!!
    Да, Петраков заслужил! Дай Боженька ему сил и таланта разобраться и победить! Вот он шанс войти в историю великим!
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    adidas77
    online
      adidas77, 15.08.2021 17:15
    +2
    VadyaMetal, 15.08.2021 17:10
    Петраков как главный тренер СбУ - неординарный и интересный вариант. Как минимум заслужил попробовать после предыдущего успеха его мололодежки на предыдущим ЧМ. Хочется верить, что у него получиться, удачи ему!
    Только давать сборную Петракову нужно было сразу после успеха с молодёжкой, а не через годы.
    Но у нас при Павелке всё делается через одно место...
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    trejd
    online
      trejd, 15.08.2021 17:14
    -1
    Ещё одна отличная новость дня!.Поздравляю!Мне он даже больше Реброва симпатичен. Серёжа за баблом погнался а тут и Александру подфартило.Есть ещё в жизни приятные сюрпризы.Думаю французов и Казахов об.......
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    adidas77
    online
      adidas77, 15.08.2021 17:14
    +3
    _-AK228, 15.08.2021 16:24
    А с какого перепугу ФФУ должно было вытаскивать Реброва из этой залупы арабской, если Серёжка за бабло сам побежал??
    Не включай клоуна!
    ФФУ сами в первую очередь облажались с Шевой, не сумев заранее элементарно договориться о продлении или расторжении контракта...
    Кумовья хреновы!!!
    Реброва же в этом случае именно подставили.
    Так как все знали, что для него была сборная приоритет!
    И если бы ему предложили контракт раньше, естественно он пошёл бы в сборную!
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 15.08.2021 17:10
    +1
    Andre066, 15.08.2021 17:08
    И возьмёт ибо вчера с Интером лучше смотрелось чем кроты,-танцоры в 3х играх
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    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 15.08.2021 17:10
    0
    Петраков как главный тренер СбУ - неординарный и интересный вариант. Как минимум заслужил попробовать после предыдущего успеха его мололодежки на предыдущим ЧМ. Хочется верить, что у него получиться, удачи ему!
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    Andre066
    online
      Andre066, 15.08.2021 17:08
    +3
    Алексей Голяченко, 15.08.2021 17:05
    Шапито, это ваша прерогатива. А у нас в данный момент есть Мирча. Который поджигает вам пуканы беря требл и готовиться взять еще один
    И возьмёт ибо вчера с Интером лучше смотрелось чем кроты,-танцоры в 3х играх
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 15.08.2021 17:05
    +3
    mayakovskiy1, 15.08.2021 16:51
    ахахаха))) Отличный тренер)) Я видел все матчи того ЧМ. Тактика бей вперед комбинация придет. Главное автобус, а там как попрет.
    Слушай, а чего отличный Динамовский тренер не возглавил киевское шапито? Ну раз он отличный
    Шапито, это ваша прерогатива. А у нас в данный момент есть Мирча. Который поджигает вам пуканы беря требл и готовиться взять еще один
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 15.08.2021 17:02
    +3
    mayakovskiy1, 15.08.2021 16:51
    ахахаха))) Отличный тренер)) Я видел все матчи того ЧМ. Тактика бей вперед комбинация придет. Главное автобус, а там как попрет.
    Слушай, а чего отличный Динамовский тренер не возглавил киевское шапито? Ну раз он отличный
    В той сборной кто наконечник был? Если смотрел или погугли
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.08.2021 17:00
    0
    mayakovskiy1, 15.08.2021 16:49
    Смотри, мы в свой самый худших год обыгрываем Реал (дважды) и выбиваем из ЛЧ чемпиона Италии (к дублю которого вы вчера 1 раз до ворот добежали)
    Вы в свой лучший год за 10 лет отбиваетесь от Ференцвароша))) Глотаете от Шахты 0-3 и упиваетесь бояркой от победы над ковидным Брюгге. То есть вы в свой лучший год все равно жалкие))
    В ЛЧ судя по Интеру вчера будет очередное порно. И борьба за 3-4 очка в группе
    И в этот год Динамо унижает Копанку плюс 11, дидируя плюс 13, забирает кубок и Суперкубок В решающей игре ржавые проигрывая большую часть матча НИ РАЗУ НЕ ПОПАЛИ В СТВОР.
    Кстати 0-3 от Шахты было когда Динамо не дали отложить матч при наличии 2/3 состава ковидных. И плюс вонючий технарь с Ингульцом. И все это плюс 11 Порно будет с Монако Вы в ЛЕ будете унижены.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.08.2021 16:59
    -1
    Владислав Антонов, 15.08.2021 16:58
    Та нормально все. Збірну треба довіряти людині з досвідом, а Петраков саме такий. Тут більше в тренді консервативний футбол на результат, ніж просто перекочування м'яча. Аналогічний приклад - Фоменко, який за три роки, по суті, провалився лише на Євро-16. Удачі чемпіону світу-2019.
    Фоменко усюди провалився.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.08.2021 16:59
    0
    DK1961, 15.08.2021 16:38
    Их Монзуль может тренировать. По телевизору. Результат тот же будет
    Так и Луческу тоже может.
    Мало того, он уже тренирует так Динамо.
    Здоровья ему!
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 15.08.2021 16:58
    -1
    Та нормально все. Збірну треба довіряти людині з досвідом, а Петраков саме такий. Тут більше в тренді консервативний футбол на результат, ніж просто перекочування м'яча. Аналогічний приклад - Фоменко, який за три роки, по суті, провалився лише на Євро-16. Удачі чемпіону світу-2019.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.08.2021 16:54
    0
    Я думаю на всякий случай нестандартные 1+(2года).
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 15.08.2021 16:54
    +6
    Давайте побажаємо успіху, ця людина заслужила очолити нашу збірну
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 15.08.2021 16:53
    -1
    будет весело
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    gvs58
    online
      gvs58, 15.08.2021 16:53
    +3
    Накінець призначили роботягу, а то до цього були лише фахівці, які, за великим рахунком, так нічого і не досягли!!! А ось темна конячка спрацює!!!
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 16:53
    -1
    mayakovskiy1, 15.08.2021 16:51
    ахахаха))) Отличный тренер)) Я видел все матчи того ЧМ. Тактика бей вперед комбинация придет. Главное автобус, а там как попрет.
    Слушай, а чего отличный Динамовский тренер не возглавил киевское шапито? Ну раз он отличный
    Смешно, когда днонецкие говорят другим людям, что те пьют боярышник. Напомнить тебе в какой регион завезли бояру расяяне и кормят ей вас восьмой год?
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