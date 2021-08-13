Источник: Ребров остается в Эмиратах, вопрос сборной закрыт

47-летний украинский главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров останется в клубе из ОАЭ и не возглавит сборную Украины.

«По данным ближайшего окружения тренера, Сергей Ребров остается работать в Эмиратах. Вопрос сборной закрыт. Руководство УАФ в курсе. Со вчерашнего дня», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ребров подписал контракт с «Аль-Айном» в минувшем июне. Специалисту предлагали пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, но клуб не захотел отпускать украинца.