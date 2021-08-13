Источник: Ребров остается в Эмиратах, вопрос сборной закрыт

Украинский тренер не покинет «Аль-Айн»

  • 13.08.2021 17:48
  • 1629 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Ребров остается в Эмиратах, вопрос сборной закрыт
© Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний украинский главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров останется в клубе из ОАЭ и не возглавит сборную Украины.

«По данным ближайшего окружения тренера, Сергей Ребров остается работать в Эмиратах. Вопрос сборной закрыт. Руководство УАФ в курсе. Со вчерашнего дня», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ребров подписал контракт с «Аль-Айном» в минувшем июне. Специалисту предлагали пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, но клуб не захотел отпускать украинца.

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
      stopor2016, 13.08.2021 18:23
    0
    0933333333, 13.08.2021 18:18
    Получается Сирожка дол...б года, раз затеял такое
    А шо - Павлина звать Сирожа ?
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 13.08.2021 18:18
    0
    Получается Сирожка дол...б года, раз затеял такое
    Ссылка
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