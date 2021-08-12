Сергей РЕБРОВ: «Был бы счастлив возглавить сборную. Но я предан контракту»

47-летний главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров объяснил, почему он не может принять предложение возглавить сборную Украины.
«Само собой, я был бы счастлив тренировать сборную своей страны, но я предан своему контракту. Только в случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно приму предложение тренировать национальную сборную своей страны», — отметил Ребров.
Специалист возглавил «Аль-Айн» в начале июня. Недавно Ребров начал первый учебно-тренировочный сбор со своей новой командой.
Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко, но «Аль-Айн» отказался досрочно разрывать контракт с украинским специалистом.
Источник — ФК Аль-Айн
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Власник любої структури вже звільнив би такого керівника мінімум за нанесення шкоди деловїй репутаціі..
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