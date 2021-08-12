Сергей РЕБРОВ: «Был бы счастлив возглавить сборную. Но я предан контракту»

Украинский специалист объяснил, почему не может бросить «Аль-Айн»

  • 12.08.2021 14:52
  • 4545 просмотров
  • 16 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Был бы счастлив возглавить сборную. Но я предан контракту»
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

47-летний главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров объяснил, почему он не может принять предложение возглавить сборную Украины.

«Само собой, я был бы счастлив тренировать сборную своей страны, но я предан своему контракту. Только в случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно приму предложение тренировать национальную сборную своей страны», — отметил Ребров.

Специалист возглавил «Аль-Айн» в начале июня. Недавно Ребров начал первый учебно-тренировочный сбор со своей новой командой.

Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко, но «Аль-Айн» отказался досрочно разрывать контракт с украинским специалистом.

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Источник — ФК Аль-Айн

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Пузенко
      Володимир Пузенко, 12.08.2021 16:27
    0
    Таке враження, що збірна нікому не потрібна.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 12.08.2021 16:15
    0
    sahka1981, 12.08.2021 15:48
    Да уж, кабы Шева предупредил Реброва до подписания контракта с арабами, все было бы намного проще.
    Шева й сам не знав, що більше не буде тренером збірної. Мені здається, що бажання перейти на клубну роботу - це версія для громадськості, реальна ж причина у тому, що не змогли в останній момент погодити фінансові умови.
    Ссылка
    Клим Гряневич
    online
      Клим Гряневич, 12.08.2021 16:00
    0
    Mazak, 12.08.2021 15:34
    А зачем ты в Киев тогда приехал?
    Приехал для того, чтобы убедиться в том, что после Луческу он возглавит Динамо. Возраст и здоровье Мистера говорят, что скоро он уйдет на пенсию.
    Ссылка
    russol30
      russol30, 12.08.2021 15:59
    +1
    Якщо Петраков стане це буде найкраще рішення на даний час
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.08.2021 15:48
    +1
    Vitalii Leontiuk, 12.08.2021 15:27
    Якщо Шефа твій друг, невже він не зміг сказати тобі ,що збирається покидати збірну 😥😥😥
    Да уж, кабы Шева предупредил Реброва до подписания контракта с арабами, все было бы намного проще.
    Ссылка
    Mazak
      Mazak, 12.08.2021 15:34
    +1
    А зачем ты в Киев тогда приехал?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.08.2021 15:29
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 12.08.2021 15:24
    Пресс служба или сам Ребров сказал эти слова?
    По ссылке есть цитаты из сказанного Ребровым. Я прикололся насколько хорошо работает гугл транслейт с арабского. Даже связные предложения получаются.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 12.08.2021 15:27
    0
    Знали видимо только 2 человека, глава комитета и ты. Откуда информация берешь "правнук" ясновидящей Ванги.?
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
      Vitalii Leontiuk, 12.08.2021 15:27
    +2
    Якщо Шефа твій друг, невже він не зміг сказати тобі ,що збирається покидати збірну 😥😥😥
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 12.08.2021 15:26
    0
    Цыганык инсайдер ну что балабол?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 15:25
    0
    ребров однозначно получше шевы будет
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.08.2021 15:24
    -3
    Пресс служба или сам Ребров сказал эти слова?
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 12.08.2021 15:24
    +4
    Разве реально некому тренировать сборную? Только не надо своих Михо и прочих!
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    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 15:23
    0
    Цыганыку сообщил?
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    Константин Писной
    online
      Константин Писной, 12.08.2021 15:22
    -3
    Про це федерація не знала,знав тільки Голова комітету збірних,після відствки.
    Прохання до сайту. Підготуйте грунтовну (!) статтю про процедуру дострокового звільнення керівника
    аасоціації футболу.
    Власник любої структури вже звільнив би такого керівника мінімум за нанесення шкоди деловїй репутаціі..
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    оксана микуленок
      оксана микуленок, 12.08.2021 15:20
    0
    Все зрозуміло .Ребров аут!
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