Контракт надо выполнять. Ребров начал тренировочный сбор с клубом Аль-Айн

Украинский тренер Сергей Ребров пока не торопится возглавлять сборную Украины по футболу.
47-летний специалист сейчас находится в Дубае вместе со своей командой «Аль-Айн» из ОАЭ. Сегодня, 11 августа, эмиратская команда начала свой домашний сбор. До того она тренировалась в Испании. Сергей Ребров присутствовал на клубной тренировке.
Сергей Ребров является главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины. Однако назначению мешает действующий контракт Реброва с клубом «Аль-Айн».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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