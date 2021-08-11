Контракт надо выполнять. Ребров начал тренировочный сбор с клубом Аль-Айн

Ребров является главным претендентом на пост наставника сборной Украины

  • 11.08.2021 22:30
  • 5108 просмотров
  • 4 комментария
Контракт надо выполнять. Ребров начал тренировочный сбор с клубом Аль-Айн
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров пока не торопится возглавлять сборную Украины по футболу.

47-летний специалист сейчас находится в Дубае вместе со своей командой «Аль-Айн» из ОАЭ. Сегодня, 11 августа, эмиратская команда начала свой домашний сбор. До того она тренировалась в Испании. Сергей Ребров присутствовал на клубной тренировке.

Сергей Ребров является главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины. Однако назначению мешает действующий контракт Реброва с клубом «Аль-Айн».

Стало известно, кто возглавит Комитет сборных команд УАФ вместо Маркевича

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 11.08.2021 23:42
    0
    Такой бардак в УАФ! Разве нельзя было обо всем договориться заранее с Шевченко и Ребровым, что Шева уходит после Евро, а Ребров ожидает.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 11.08.2021 23:33
    0
    Добро пожаловать Михайличенко в сборную Украины!
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    turist86
    online
      turist86, 11.08.2021 22:54
    +3
    І що тепер скаже Балабол Балаболович Павелко?
    06.08
    Андрій ПАВЕЛКО: «У понеділок збірна України отримає нового тренера»
    08.08
    Андрій ПАВЕЛКО: «Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів»
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 11.08.2021 22:37
    +3
    Ну всё эпопея с Ребровым закончилась!
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