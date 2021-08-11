Стало известно, кто возглавит Комитет сборных команд УАФ вместо Маркевича

12 августа состоится заседание Исполкома УАФ, в повестку дня которого входят формирование нового Комитета сборных и назначение его главы.
Главный претендент на эту вакантную должность – вице-президент УАФ Алексей Михайличенко, после того как Мирон Маркевич, занимавший ее последние пять лет, написал заявление об уходе по собственному желанию.
По имеющейся информации, в состав Комитета должны также войти главные тренеры национальной и женской сборных.
Новый главный тренер национальной сборной Украины должен быть представлен на Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа.
Ранее стало известно, что кроме Сергея Реброва, вторым кандидатом на тренерское кресло в сборной претендует наставник юношеской сборной Украины Александр Петраков, который может возглавить национальную команду с приставкой и.о.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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