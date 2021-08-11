Стало известно, кто возглавит Комитет сборных команд УАФ вместо Маркевича

12 августа на заседании Исполкома УАФ будет назначен Алексей Михайличенко

  • 11.08.2021 22:11
  • 4985 просмотров
  • 22 комментария
Стало известно, кто возглавит Комитет сборных команд УАФ вместо Маркевича
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

12 августа состоится заседание Исполкома УАФ, в повестку дня которого входят формирование нового Комитета сборных и назначение его главы.

Главный претендент на эту вакантную должность – вице-президент УАФ Алексей Михайличенко, после того как Мирон Маркевич, занимавший ее последние пять лет, написал заявление об уходе по собственному желанию.

По имеющейся информации, в состав Комитета должны также войти главные тренеры национальной и женской сборных.
Новый главный тренер национальной сборной Украины должен быть представлен на Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа.

Ранее стало известно, что кроме Сергея Реброва, вторым кандидатом на тренерское кресло в сборной претендует наставник юношеской сборной Украины Александр Петраков, который может возглавить национальную команду с приставкой и.о.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 23:28
    +1
    APL, 11.08.2021 23:22
    Да що ви всі тут розкукаовкались? Да пофіг, головне не тренер збірної, ну і надіюсь знайде яйця сам подати у відставку при першому косяку, що не зробив мирончик
    Мирончик би і зараз не пішов. Просто йому 70 в цьому році виповнилось.
    А старше 70 ти тільки з Луччі дозволено контракти перепідписувати.
    Ссылка
    moysha
    online
      moysha, 11.08.2021 23:27
    +1
    Докотились вже до ручки. Ще Ротаня йому в помічники і ми вигравати всіх будем, а також перші в рейтингу збірних. Виконком УАФ в повному складі з чемоданами на вихід.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.08.2021 23:22
    +2
    Да що ви всі тут розкукаовкались? Да пофіг, головне не тренер збірної, ну і надіюсь знайде яйця сам подати у відставку при першому косяку, що не зробив мирончик
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 11.08.2021 23:15
    0
    Александр Купцов, 11.08.2021 23:09
    Стремительный карьерный рост😂😂
    Ну так...Справжній професіонал
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    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 11.08.2021 23:09
    +1
    Стремительный карьерный рост😂😂
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    DK1961
    online
      DK1961, 11.08.2021 23:09
    +1
    Dfs2262ar, 11.08.2021 22:50
    Мля, до каких пор это будет продолжаться🤦‍♂️
    Ну все ж терпят...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.08.2021 23:08
    0
    Мечта Лесика сбылась - внукам будет что оставить. Хотя... один хрен, кто этот комитет возглавит, все равно все решает павелка
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 11.08.2021 23:07
    0
    Суки УАФ
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 22:59
    -4
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 11.08.2021 22:57
    0
    Пропал дом
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 11.08.2021 22:50
    +1
    Мля, до каких пор это будет продолжаться🤦‍♂️
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    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 22:49
    +2
    euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 22:45
    Та да , но с зарплатой 700.000 грн в месяц.
    Ну может Михе чуть понизят. Маркевич все таки и комментатором для известной команды же подрабатывал. Михайличенко ,надеюсь , не будет.
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    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 11.08.2021 22:47
    +3
    Хорошо, а то я волновался, спать не мог. Кому же доверят такую ответственную должность.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.08.2021 22:47
    0
    avk2307, 11.08.2021 22:45
    Но с хорошей зарплатой....
    Само собой
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 22:45
    +5
    sahka1981, 11.08.2021 22:43
    Абсолютно ничего не значущая должность.
    Та да , но с зарплатой 700.000 грн в месяц.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.08.2021 22:45
    +2
    Здається я знаю хто буде чемодан з туалетним папером павелку в парашу носити коли з'явиться така посада!!!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 22:45
    +6
    sahka1981, 11.08.2021 22:43
    Абсолютно ничего не значущая должность.
    Но с хорошей зарплатой....
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.08.2021 22:43
    +4
    Абсолютно ничего не значущая должность.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 11.08.2021 22:40
    +2
    Фу иждевенцы(((
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 11.08.2021 22:38
    +4
    Міха вміє знайти місце, де не треба нічого робити. Один раз тільки лоханувся з тренерством, аж довів сам себе до сліз.
    Ссылка
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