Источник: В четверг Петракова утвердят в качестве тренера сборной Украины

10 августа была обнародована информация о том, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом «Аль-Айн», если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.
По информации источника, сумма компенсации значительно превышает 1 млн евро. Таким образом, Сергей Ребров, скорее всего, не сможет возглавить сборную Украины в этом году.
Поэтому с большой долей вероятности Исполком УАФ утвердит в качестве главного тренера национальной команды Александра Петракова, наставника, который привёл сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира 2019 года.
Источник — Динамомания
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rus, 10.08.2021 00:42
А Ребров за спосибо будет тренировать.
Таблицу умножения повтори !
Или узнай, что это такое !
Я так понимаю ты из числа тех 30% школьников -кто не здал ЗНО по математике в этом году?
/
На пальцах:
Шева за 3 года хотел на штаб 3+3+3=9.
Ему давали 1,5+1,5+1,5=4,5 не согласился
А Ребров согласен 1,5+1,5+1,5=4,5 , но надо откупиться от шейхов.
В этом может помочь федерация 1-2 млн., дальше экономического нет смысла.
А оставлять Шеву - просто смысла не было.
Может не пойдут дела.
Или через год Ребров нарисуется, так как не будет особо напрягаться в клубе и его уволят.
rus, 10.08.2021 00:42
А Ребров за спосибо будет тренировать.
Таблицу умножения повтори !
Или узнай, что это такое !
Я так понимаю ты из числа тех 30% школьников -кто не здал ЗНО по математике в этом году?
/
На пальцах:
Шева за 3 года хотел на штаб 3+3+3=9.
Ему давали 1,5+1,5+1,5=4,5 не согласился
А Ребров согласен 1,5+1,5+1,5=4,5 , но надо откупиться от шейхов.
В этом может помочь федерация 1-2 млн., дальше экономического нет смысла.
А оставлять Шеву - просто смысла не было.
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