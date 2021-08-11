Источник: В четверг Петракова утвердят в качестве тренера сборной Украины

Компенсация «Аль-Айну» за Сергея Реброва оказалась слишком большой

  • 11.08.2021 15:55
  • 2193 просмотра
  • 12 комментариев
Источник: В четверг Петракова утвердят в качестве тренера сборной Украины
© УАФ. Александр Петраков

10 августа была обнародована информация о том, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом «Аль-Айн», если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.
 
По информации источника, сумма компенсации значительно превышает 1 млн евро. Таким образом, Сергей Ребров, скорее всего, не сможет возглавить сборную Украины в этом году.
 
Поэтому с большой долей вероятности Исполком УАФ утвердит в качестве главного тренера национальной команды Александра Петракова, наставника, который привёл сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира 2019 года.

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Источник — Динамомания

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Troy
    online
      Troy, 11.08.2021 16:10
    0
    Вернёмся к игре от печки (((
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.08.2021 16:08
    0
    Нормальный вариант. Зачем тратить лям и плюс обеспечивать Реброву репутацию не надёжного тренера, который может кинуть клуб перед стартом сезона. То был его выбор - пусть тренерует
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:08
    +2
    Dmit D, 11.08.2021 16:05
    ну таке, тоді U-20 якоїсь осмисленої гри не показало, але результат перевершив очікування)
    Может он фартовый, как Беляш...
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 11.08.2021 16:07
    0
    Після ЧМ на якому він узяв золото,його не дуже чемно посунули під Ротаня! Якщо інфа не качка, то це буде заслужена компенсація за те недорозуміння, та і тренер він сам по собі досить непоганий!
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    Dmit D
    online
      Dmit D, 11.08.2021 16:05
    +1
    ну таке, тоді U-20 якоїсь осмисленої гри не показало, але результат перевершив очікування)
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 11.08.2021 16:03
    0
    euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 15:59
    euro2012_za_2012euro, 10.08.2021 01:11:43+1
    rus, 10.08.2021 00:42
    А Ребров за спосибо будет тренировать.
    Таблицу умножения повтори !
    Или узнай, что это такое !
    Я так понимаю ты из числа тех 30% школьников -кто не здал ЗНО по математике в этом году?
    /
    На пальцах:
    Шева за 3 года хотел на штаб 3+3+3=9.
    Ему давали 1,5+1,5+1,5=4,5 не согласился
    А Ребров согласен 1,5+1,5+1,5=4,5 , но надо откупиться от шейхов.
    В этом может помочь федерация 1-2 млн., дальше экономического нет смысла.
    А оставлять Шеву - просто смысла не было.
    та пусть Ребров спокойно себе потренирует арабов, зачем его дергать? А если не пойдет в сбУ? Назад уже точно не возьмут, это же не проходной двор.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 16:03
    0
    Думаю на всякий случай 1+2.
    Может не пойдут дела.
    Или через год Ребров нарисуется, так как не будет особо напрягаться в клубе и его уволят.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 11.08.2021 16:01
    +2
    отличный выбор! мужик заслужил.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 11.08.2021 16:01
    +1
    В шоке...
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 16:00
    +2
    приплыли. хотя и в Ю-20 никто не верил а результат был. но игра той сборной, йоклмн.
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    aleks19826
    online
      aleks19826, 11.08.2021 16:00
    +1
    Тепер повторити на дорослому чс в катарі. Вірю, що до півфіналу мінімум петраков виведе збірну, бо це лобановський і мірча луческу другий
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 15:59
    0
    euro2012_za_2012euro, 10.08.2021 01:11:43+1
    rus, 10.08.2021 00:42
    А Ребров за спосибо будет тренировать.
    Таблицу умножения повтори !
    Или узнай, что это такое !
    Я так понимаю ты из числа тех 30% школьников -кто не здал ЗНО по математике в этом году?
    /
    На пальцах:
    Шева за 3 года хотел на штаб 3+3+3=9.
    Ему давали 1,5+1,5+1,5=4,5 не согласился
    А Ребров согласен 1,5+1,5+1,5=4,5 , но надо откупиться от шейхов.
    В этом может помочь федерация 1-2 млн., дальше экономического нет смысла.
    А оставлять Шеву - просто смысла не было.
    Ссылка
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