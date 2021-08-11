Источник: В четверг Петракова утвердят в качестве тренера сборной Украины

10 августа была обнародована информация о том, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом «Аль-Айн», если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.



По информации источника, сумма компенсации значительно превышает 1 млн евро. Таким образом, Сергей Ребров, скорее всего, не сможет возглавить сборную Украины в этом году.



Поэтому с большой долей вероятности Исполком УАФ утвердит в качестве главного тренера национальной команды Александра Петракова, наставника, который привёл сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира 2019 года.