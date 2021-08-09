Петраков - резервный вариант УАФ на случай неудачи с Ребровым

По информации СМИ, УАФ назначит наставником сборной Украины Александра Петракова, если не удастся уладить проблемы Сергея Реброва с его клубом «Аль-Айн».
Ребров остается главным претендентом на пост тренера сборной, но пока идут сложные переговоры о разрыве контракта с клубом из ОАЭ.
В случае неудачи в переговорах УАФ назначит исполняющим обязанности тренера Петракова.
Александр Петраков, который со сборной U-20 выиграл чемпионат мира, сейчас работает с Украиной U-18. Ранее тренера называли претендентом на работу с молодежной сборной, но УАФ выбрала Руслана Ротаня.
Сборная Украины в сентябре возобновит отбор к ЧМ-2022.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Цікаво А сам Олександр "вкурсі", що він має очолити збірну, якщо не виносить варіант з Ребровим?
Я за нього.
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