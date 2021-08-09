Петраков - резервный вариант УАФ на случай неудачи с Ребровым

Александр Петраков работает с Украиной U-18

  • 09.08.2021 23:05
  • 3146 просмотров
  • 31 комментарий
Петраков - резервный вариант УАФ на случай неудачи с Ребровым
© uaf.ua

По информации СМИ, УАФ назначит наставником сборной Украины Александра Петракова, если не удастся уладить проблемы Сергея Реброва с его клубом «Аль-Айн».

Ребров остается главным претендентом на пост тренера сборной, но пока идут сложные переговоры о разрыве контракта с клубом из ОАЭ.

В случае неудачи в переговорах УАФ назначит исполняющим обязанности тренера Петракова.

Александр Петраков, который со сборной U-20 выиграл чемпионат мира, сейчас работает с Украиной U-18. Ранее тренера называли претендентом на работу с молодежной сборной, но УАФ выбрала Руслана Ротаня.

Сборная Украины в сентябре возобновит отбор к ЧМ-2022.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksss7777
    online
      Maksss7777, 10.08.2021 00:17
    0
    Алексей Голяченко, 10.08.2021 00:01
    Только подумай хорошо , не спеши, подумай без штыков
    И я серьезно ,только не с дынамо ваших привозов ,хватает игроков и в заре и в других клубах,показали на Евро ваши привозы ,ваша ботва тут орала больше больше дынамовцов,пусть в клубе своём привозят ну не в сборной,вон в отборе на евро ваших почти не было в основе первое место заняли с португальцами и сербами в группе ,соболь вон снова лучший в Брюгге ну нет в состав привоза обос...ра..ого Мыколу ставили ,вон Кочергин как играет ну нет с зари не берём игроков....пусть хоть Вася Кобин тренерует или Леон или Алиев главное результат))) ,а то молитесь вы на дынамовское сердце что бы ваших привозов тянул в сборную а толку -D
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 10.08.2021 00:07
    0
    Maksss7777, 09.08.2021 23:52
    если в сборную будут вызываться привозы как мыколка то даже клоп с мауринью не помогут
    ++++
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.08.2021 00:01
    -1
    Maksss7777, 09.08.2021 23:58
    С рогоморца фарма дынамо
    Только подумай хорошо , не спеши, подумай без штыков
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.08.2021 00:00
    0
    Maksss7777, 09.08.2021 23:58
    С рогоморца фарма дынамо
    Я серьезно Макс, откуда если не с Динамо ?
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 09.08.2021 23:59
    -1
    ідеально, булоб щоб Петряков замість Ротаня.... а Мирона Богдановича в збірну.... якщо говорити про Маркевича то завжди приходить на думку Дніпро та Металіст.... гарні ж команди були...
    Ссылка
    Maksss7777
    online
      Maksss7777, 09.08.2021 23:58
    -2
    Алексей Голяченко, 09.08.2021 23:56
    А кого вызывать и главное от куда ? С Мариуполя ?
    С рогоморца фарма дынамо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.08.2021 23:56
    +2
    Maksss7777, 09.08.2021 23:52
    если в сборную будут вызываться привозы как мыколка то даже клоп с мауринью не помогут
    А кого вызывать и главное от куда ? С Мариуполя ?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.08.2021 23:55
    +2
    Петраков - це хороший варіант, але якось дивно він з'явився. Спочатку торочили про Маркевич, якому як пізніше з'ясувалося ніхто не пропонував очолити збірної, потім Лесик промайнув,, якщо не вийде з Ребровим і ось раптом Петраков.
    Цікаво А сам Олександр "вкурсі", що він має очолити збірну, якщо не виносить варіант з Ребровим?
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    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 09.08.2021 23:52
    +2
    BekXan, 09.08.2021 23:31
    Интересный выбор и неоднозначный.Человеку 63 года они никогда не был на серьёзной клубной тренерской работе не говоря про сборную.Молодёжка это одно а тренировать сборную это другое.Искать игру или поставить себе в зачёт что был тренером сборной это не тот момент.Учитывая что сейчас у сборной переход поколения и формируеться сборная не место для эксперементов.Вопрос готов ли сам Петраков к этому и давать результат?
    Зараз в збірній зміна поколінь. Мораєсів і Марлосів точно вже нетреба, можуть допомогти лише Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук. Решта - молодь, а Петраков з молоддю працювати вміє.
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    Maksss7777
    online
      Maksss7777, 09.08.2021 23:52
    -3
    если в сборную будут вызываться привозы как мыколка то даже клоп с мауринью не помогут
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.08.2021 23:48
    +2
    fifadinamo, 09.08.2021 23:45
    Петраков однозначно заслужив цю посаду, ніхто з українського футболу не досяг такої вершини. Навіть якщо буде провал я всеодно буду йому вдячний за те, що встиг в своєму житті на повну дихалку крикнути "Україна чемпіон світу з футболу!!!". Разом з тим дуже хочетья щоб був Ребров, не знаю чому, може чуйка. В любому з цих варіантів є доля істини. Хай буде так
    А Ребров пускай тренирует арабов
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    rus
    online
      rus, 09.08.2021 23:45
    +2
    Давай Петракова
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 09.08.2021 23:45
    +2
    Петраков однозначно заслужив цю посаду, ніхто з українського футболу не досяг такої вершини. Навіть якщо буде провал я всеодно буду йому вдячний за те, що встиг в своєму житті на повну дихалку крикнути "Україна чемпіон світу з футболу!!!". Разом з тим дуже хочетья щоб був Ребров, не знаю чому, може чуйка. В любому з цих варіантів є доля істини. Хай буде так
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.08.2021 23:43
    +4
    Я хочу більше Петракова ніж Реброва, збірна і клуб це велика різниця
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    Azaka
    online
      Azaka, 09.08.2021 23:42
    +3
    Ідеально
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.08.2021 23:42
    +4
    Скорее всего тогда Петраков и возглавит.А может это и к лучшему у него будет супер мотивация и желание доказать что он хороший тренер самой федерации за то что в своё время проигнорировала.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 09.08.2021 23:40
    +4
    Надо было назначать Петракова в молодежку, а не протягивать туда по блату Ротаня.
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    BekXan
      BekXan, 09.08.2021 23:39
    +1
    У Реброва контракт до: 30 июня 2025 г.Не кисло и не так просто будет его разорвать темболее с арабами.
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    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.08.2021 23:37
    +2
    Петраков буде працювати зі збірною фанатично.
    Я за нього.
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    mist76
    online
      mist76, 09.08.2021 23:31
    +3
    Это супер вариант. И Ребров и Петраков достойны возглавить сборную
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