Петраков - резервный вариант УАФ на случай неудачи с Ребровым

По информации СМИ, УАФ назначит наставником сборной Украины Александра Петракова, если не удастся уладить проблемы Сергея Реброва с его клубом «Аль-Айн».

Ребров остается главным претендентом на пост тренера сборной, но пока идут сложные переговоры о разрыве контракта с клубом из ОАЭ.

В случае неудачи в переговорах УАФ назначит исполняющим обязанности тренера Петракова.

Александр Петраков, который со сборной U-20 выиграл чемпионат мира, сейчас работает с Украиной U-18. Ранее тренера называли претендентом на работу с молодежной сборной, но УАФ выбрала Руслана Ротаня.

Сборная Украины в сентябре возобновит отбор к ЧМ-2022.