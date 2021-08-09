УАФ обсудила кандидатов на пост тренера сборной. Пока никаких решений

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте сообщила о том, что сегодня состоялся исполком, на котором обсудили итоги работы тренерского штаба Андрея Шевченко.

Кроме того, функционеры обсудили возможных кандидатов на пост тренера сборной и поручили Комитету сборных провести с потенциальными претендентами переговоры.

УАФ указывает слово во множественном числе, однако СМИ уверены, что главным претендентом является Сергей Ребров. Никаких фамилий УАФ не указывает.

Пока что у Реброва проблемы с тем, чтобы разорвать контракт с клубом «Аль-Айн». Именно из-за этого случилась задержка с назначением тренера.

Следующий исполком состоится в четверг.