УАФ обсудила кандидатов на пост тренера сборной. Пока никаких решений

Ждать минимум до четверга

  • 09.08.2021 19:36
  • 1237 просмотров
  • 5 комментариев
УАФ обсудила кандидатов на пост тренера сборной. Пока никаких решений
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте сообщила о том, что сегодня состоялся исполком, на котором обсудили итоги работы тренерского штаба Андрея Шевченко.

Кроме того, функционеры обсудили возможных кандидатов на пост тренера сборной и поручили Комитету сборных провести с потенциальными претендентами переговоры.

УАФ указывает слово во множественном числе, однако СМИ уверены, что главным претендентом является Сергей Ребров. Никаких фамилий УАФ не указывает.

Пока что у Реброва проблемы с тем, чтобы разорвать контракт с клубом «Аль-Айн». Именно из-за этого случилась задержка с назначением тренера.

Следующий исполком состоится в четверг.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    osa110
      osa110, 09.08.2021 19:52
    +1
    limb0101, 09.08.2021 19:49
    Давайте уже ротаня, хоть по-ржем.
    Ротань - це діагноз.
    Ссылка
    limb0101
      limb0101, 09.08.2021 19:49
    +1
    Давайте уже ротаня, хоть по-ржем.
    Ссылка
    almost
      almost, 09.08.2021 19:46
    +3
    Ну точно как наша Рада работают. Потом уйдут на каникулы до 30 августа
    Ссылка
    osa110
      osa110, 09.08.2021 19:43
    +2
    Можливих кандидатів? А що, крім Реброва ще хтось є? Чому вся інформація приховується?
    Вкакались і не знають , що робити, бо штани були одні.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.08.2021 19:42
    +2
    После дождичка в четверг....
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