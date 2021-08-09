Не сегодня. УАФ назовет фамилию тренера сборной Украины в четверг

Так считает Игорь Цыганык

  • 09.08.2021 18:07
  • 999 просмотров
  • 6 комментариев
Не сегодня. УАФ назовет фамилию тренера сборной Украины в четверг
© fradi.hu

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УАФ объявит фамилию нового тренера сборной Украины в четверг.

Скорее всего, сегодня на исполкоме уладить все формальности не удастся, так как у единственного кандидата, Сергея Реброва, все еще действует контракт с «Аль-Айном».

В ближайшее время этот вопрос будет решен, а после этого УАФ официально назначит Реброва.

Сам Ребров, по информации Цыганыка, очень хочет возглавить национальную команду, но пока есть проблемы с руководством «Аль-Айна».

Ближайшие дни как раз и займут переговоры с клубом из ОАЭ.

Ранее о вероятном назначении Реброва рассказал Андрей Павелко.

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 18:22
    +1
    Вот будет хохма, если Шева в четверг вернется!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 18:20
    0
    Это лишний раз подтверждает, что Павелко и его шайка не ждали от Шевы такого "подарочка"!!!!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.08.2021 18:19
    +2
    Так считает Игорь Цыганык
    Ссылка
    Zhez53
      Zhez53, 09.08.2021 18:17
    +1
    В четверг? После дождичка?
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    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 09.08.2021 18:15
    0
    Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня
    Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас
    (С)
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 09.08.2021 18:12
    -1
    Хотеть и мочь разные вещи ...если что Лесик всегда готов хоть на полгода и за любую сумму, главное чтобы взяли
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