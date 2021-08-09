Не сегодня. УАФ назовет фамилию тренера сборной Украины в четверг

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УАФ объявит фамилию нового тренера сборной Украины в четверг.
Скорее всего, сегодня на исполкоме уладить все формальности не удастся, так как у единственного кандидата, Сергея Реброва, все еще действует контракт с «Аль-Айном».
В ближайшее время этот вопрос будет решен, а после этого УАФ официально назначит Реброва.
Сам Ребров, по информации Цыганыка, очень хочет возглавить национальную команду, но пока есть проблемы с руководством «Аль-Айна».
Ближайшие дни как раз и займут переговоры с клубом из ОАЭ.
Ранее о вероятном назначении Реброва рассказал Андрей Павелко.
Источник — Циганик LIVE
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