Андрей ПАВЕЛКО: «Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов»

Президент УАФ уже провел переговоры с Ребровым

  • 08.08.2021 21:47
  • 3368 просмотров
  • 13 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что Сергей Ребров действительно является главным претендентом на пост тренера сборной Украины.

Однако у наставника контракт с клубом «Аль-Айн», и этот вопрос пока мешает.

«Давайте подождем решение УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По повода Реброва и его клуба я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед».

«Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может случиться чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы видим, чтобы тренерский штаб был до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе».

«Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, потеряны шансы на ЧМ-2022».

«Он видит, что шансы есть, и они большие», - сказал Павелко.

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Источник — Великий футбол

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxlove
      maxlove, 08.08.2021 22:22
    +4
    павелку у Відставку!!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 08.08.2021 22:15
    +2
    zzg77, 08.08.2021 21:53
    Жаль, что Пиявко скоро снимут!
    Нет, пока зеля президент он будет дальше в уаф
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 08.08.2021 22:06
    +2
    Ребров -це максимум один відбірковий цикл та можливо ЧС, якщо вийде. Це через його характер.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 22:06
    0
    Ёкарный Бабай, 08.08.2021 22:04
    Шопопало. Какие большие шансы, если сыграв с самыми слабыми дома две игры, мы отстаем от первого места на 4 очка и это Франция. На 1 место 0 шансов. Со второго места? А сам Ребров сколько стыков прошел, чтобы не понимать, что там исторически мы проигрываем еще до начала стыков. Ты будешь бегать по бровке и рвать себе на жопе волосы в то время как на поле эти люди, твои футбоолисты, с 1 минуты 1 матча начнут отбывать номер. Они поехали на Евро, ничего не давило на них вроде, а выходили с полными штанами. Зря ты, Серега, обещаешь невыполнимое.
    Так он про большие шансы в лозанне тоже пел в предвкушении решения, далее шо было надеюсь можно не уточнять
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.08.2021 22:04
    +1
    Шопопало. Какие большие шансы, если сыграв с самыми слабыми дома две игры, мы отстаем от первого места на 4 очка и это Франция. На 1 место 0 шансов. Со второго места? А сам Ребров сколько стыков прошел, чтобы не понимать, что там исторически мы проигрываем еще до начала стыков. Ты будешь бегать по бровке и рвать себе на жопе волосы в то время как на поле эти люди, твои футбоолисты, с 1 минуты 1 матча начнут отбывать номер. Они поехали на Евро, ничего не давило на них вроде, а выходили с полными штанами. Зря ты, Серега, обещаешь невыполнимое.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 22:00
    +1
    Fragma1, 08.08.2021 21:55
    Это просто пздц, меня тошнить начало от того бреда и издивательства над украинским языком, просто дичь...
    Шо взять с убогого?
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    Trollface
      Trollface, 08.08.2021 22:00
    +4
    Павелко полное дерьмо.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:58
    0
    У него контракт на 5 лет?
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    Fragma1
      Fragma1, 08.08.2021 21:55
    +4
    BUCH, 08.08.2021 21:51
    Павелка хотя бы с бумаги читать научился нормально
    Кто смотрит прямой эфир... поймёт.
    Это просто пздц, меня тошнить начало от того бреда и издивательства над украинским языком, просто дичь...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 08.08.2021 21:53
    -1
    Жаль, что Пиявко скоро снимут!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 08.08.2021 21:53
    +6
    Клоун который знал..что шевченко уйдёт ..а ребров с арабами контракт подписывал..
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 08.08.2021 21:51
    +2
    Павелка хотя бы с бумаги читать научился нормально
    Кто смотрит прямой эфир... поймёт.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 21:50
    +2
    Хоть 1 правильное решение, а то с михайлиньо опять были бы мучения, а не игра
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